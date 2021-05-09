Эта неделя будет максимально насыщенной для всех без исключения знаков Зодиака. Кому-то выпадет возможность выбраться за город, а кому-то – осуществить свою заветную мечту. А будут и те, кто будет чувствовать себя настоящим богачом в течение следующих 7 дней. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 10 – 16 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам на этой неделе выпадет возможность чувствовать себя настоящими богачами. В твоем распоряжении будет достаточно денег для осуществления собственных заветных желаний. Но это не значит, что нужно тратить все до последней копеечки. Попробуй определенную сумму отложить на так называемый "черный день". Это будет не лишним!

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам стоит не слишком нагружать себя работой. Ты же не хочешь чувствовать себя истощенным до конца рабочей недели? Для этого звезды рекомендуют смело поручать обязанности своим подчиненным, а также больше им доверять. Это позволит тебе меньше вмешиваться в процесс, освободив больше времени для себя. На выходных о работе вообще категорически запрещено думать!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам на этой неделе стоит серьезно подойти к вопросу отношений. Если ты не хочешь испортить то, над чем вы вдвоем работали не один год, постарайся уделять достаточно внимания своей возлюбленной. Меньше, что ты можешь сделать, – устроить романтическое свидание при свечах или же наконец спланировать какую-то поездку на выходные. Поверь, она будет в восторге!

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

На этой неделе Ракам представится сказочная возможность круто провести время в кругу людей, с которыми они чувствуют себя самими собой. Поэтому не упусти эту возможность. Можешь, например, выбраться куда-то за город или устроить себе крутые посиделки в любимом заведении. Зарядись позитивным настроем, а также наслаждайся возможностью отдохнуть не только от работы, но и от суеты.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Звезды на этой неделе рекомендуют Львам расслабиться и не требовать от себя большего, чем они могут сделать. Смирись с тем, что не всегда все идет по твоему плану. Иногда жизнь вносит определенные коррективы, которые не всегда тебе нравятся. Поэтому на этой неделе попробуй легче относиться к определенным неудачам, которые могут постигнуть тебя на пути к достижению целей.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Если Девы чего-то очень сильно хотят, то их просто невозможно остановить. Поэтому на этой неделе звезды рекомендуют ставить перед собой четкие цели и уверенно идти к достижению желаемых результатов. Если у тебя на этой неделе не будет настроения для достижения новых свершений, то ты можешь смело заняться отдыхом. Иногда и это нужно делать.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Что касается Весов, то им звезды рекомендуют выбраться куда-то за город на этой неделе. Если же такой возможности нет, то ты можешь устроить крутые посиделки у себя дома. Для этого зови друзей, чтобы хорошо провести время и насладиться времяпрепровождением с теми людьми, которых ты очень любишь. К слову, можешь приготовить им что-то вкусненькое. Мы здесь ни на что не намекаем...

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

У Скорпионов эта неделя будет заряженной на успех. Что бы ты ни делал в течение следующих 7 дней, у тебя все будет получаться на все 100%. Поэтому звезды рекомендуют браться за осуществление своих самых заветных желаний. Гарантируем, что большинство из них наконец перейдут из разряда планов в реальность.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам на этой неделе звезды рекомендуют позаботиться о собственном здоровье. Если тебя давно беспокоит зуб, то пора наконец выбраться к стоматологу, чтобы устранить неприятные ощущения. Если ты до сих пор не подписал декларацию с семейным врачом, то сейчас лучшее время это сделать. Поэтому не откладывай.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Что касается Козерогов, то им следует быть осмотрительными на этой неделе. Твои враги будут ожидать, когда ты наконец ошибешься, чтобы вонзить нож в спину. Поэтому попробуй сделать все возможное для того, чтобы никто не обнаружил, что ты где-то халтуришь. Это позволит тебе сохранять спокойствие, а также устранит нежелательных эмоций.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям на этой неделе действительно сказочно повезет. Возможно, ты не сорвешь джекпот, но денег в твоем кошельке точно будет существенно больше. Но не стоит тратить все сразу. Отложи определенную сумму на важные вещи, а вот с собой на шопинг можешь взять ровно столько, сколько тебе не жалко потратить за один день. Это будет самое рациональное решение.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам на этой неделе звезды не рекомендуют нервничать. Если ты не научишься контролировать свои эмоции, то не стоит удивляться, что все будет падать из рук. Попробуй не обращать внимания на мелкие недоразумения и конфликтные ситуации. Это позволит тебе сохранять спокойствие, а также чувствовать себя отлично на протяжении всех 7 дней!