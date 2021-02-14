Читай чоловічий гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цей тиждень буде нелегким для більшості знаків Зодіаку. Потрібно буде не лише позакривати усі робочі "хвости", а й потурбуватися про своє здоров'я. Комусь достатньо буде почати робити ранкову зарядку, а комусь необхідно сходити до лікаря. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам цього тижня зорі рекомендують не виснажувати себе з понеділка. Спробуй спочатку братися за не надто складні завдання, які надихатимуть та підвищуватимуть твою мотивацію. А от уже в другій половині тижня можеш сміливо виконувати важливі доручення від керівника. У тебе не лише буде багато сил, а й з'являтимуться круті ідеї, які позитивно вплинуть на твій проєкт!

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям варто цього тижня потурбуватися про своє здоров'я. Ти почуваєшся на надто добре після активних вихідних, тож попроси не надто навантажувати тебе роботою. Якщо ж її виявиться надто багато – не соромся доручати її своїм колегам. Вони залюбки тебе підтримають та допоможуть розвантажитися.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам варто зосередити максимум своєї уваги коханій людині. За останні кілька днів ваші стосунки кілька разів були на грані. Тож спробуй влаштувати цього тижня кілька романтичних побачень. Можеш не лише готувати щось смачненьке або навідуватися в улюблені ресторани. Це може бути також похід у кіно або ж поїздка кудись за місто.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам необхідно відновитися після насичених вихідних. Спробуй правильно розставляти пріоритети цього тижня, щоб не лише встигати виконувати усі робочі доручення, а й залишати трохи часу для себе. Якщо ти почуватимешся не надто добре – не соромся звернутися до сімейного лікаря. Іноді результативніше запобігти розвитку захворювання.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Чоловікам-Левам не варто нервуватися цього тижня. Спробуй уникати стресів і ситуацій, які вибивають тебе з колії. Твоє головне завдання – формувати щоденний план завдань, а також виконувати їх. Намагайся уникати факторів, які відволікатимуть тебе. Тож смартфон, наприклад, варто тримати у сусідній кімнаті або шухляді стола.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам цього тижня зорі рекомендують слідкувати за своїм язиком. Не варто відразу ж критикувати колег через їхні помилки, зовсім не потрібно сварити свою кохану. Краще стримати негативні емоції. Натомість краще запропонувати альтернативний варіант. Якщо у тебе його нема – не висувайся взагалі, щоб не псувати стосунки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чоловікам-Терезам випаде відмінна нагода нарешті зайнятися своєю фізичною формою. Ти нарешті закриєш важливий і складний проєкт, який забирав у тебе багато часу та сил. Тож тепер у тебе є зайві кілька годин, які можна буде присвятити або походу у тренажерний зал, або для виконання вправ вдома. Не лінуйся!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонам цього тижня слід бути відповідальнішими. Стосується це твоїх грошей. Не варто розсипатися ними наліво та направо. Краще спробуй відкласти певну суму на свою мрію. Однозначно переконані, що у тебе є кілька ідей і планів, які потребуватимуть капіталовкладень. Омріяна відпустка на морі, наприклад.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям не варто бути пасивними цього тижня. Спробуй брати на себе ініціативу не лише на роботі, а й вдома. Твої старання та намагання високо оцінять. Берися за виконання складних завдань, допомагай колегам у їхніх проєктах, спробуй приготувати вечерю, а також прибрати вдома. Ти не лише зрозумієш, що для тебе немає нічого неможливого, а й почуватимешся значно краще!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам не варто відмовлятися від відпочинку цього тижня. Ти й так надто багато працюєш, тож зорі рекомендують тобі знаходити трохи часу, який можна буде присвячувати цілком і повністю собі. Якщо для тебе найкращий відпочинок – спорт, то не варто пропускати тренування цього тижня!

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Чоловікам-Водоліям випаде відмінна нагода вплинути на свої стосунки. Робота забирає у тебе надто багато вільного часу, тож виправити усе можна лише за допомогою розставлення пріоритетів. Зроби усе можливе для того, щоб вечори цього тижня були вільними. Гаджетами, до слова, зорі користуватися під час рандеву не рекомендують.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам варто бути обережнішими зі своїм здоров'ям. Не забувай тепло одягатися, а також відпочивати. Також зорі пропонують спробувати знизити рівень стресу. Для цього можна медитувати або ж читати хорошу та якісну літературу. Що стосується роботи, то просто виконуй усі завдання на совість. Більшого від тебе і не вимагають.

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