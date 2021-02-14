Читай мужской гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Эта неделя будет нелегкой для большинства знаков Зодиака. Нужно будет не только закрыть все рабочие "хвосты", но и позаботиться о своем здоровье. Кому-то достаточно будет начать делать утреннюю зарядку, а кому-то необходимо сходить к врачу. Читай на Men 24 актуальн ы й мужской гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам на этой неделе звезды рекомендуют не истощать себя с понедельника. Попробуй сначала браться за не слишком сложные задачи, которые будут вдохновлять и повышать твою мотивацию. А вот уже во второй половине недели можешь смело выполнять важные поручения от руководителя. У тебя не только будет много сил, но и появляться крутые идеи, которые положительно повлияют на твой проект!

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам стоит на этой неделе позаботиться о своем здоровье. Ты чувствуешь себя на слишком хорошо после активных выходных, поэтому попроси не слишком нагружать тебя работой. Если же ее окажется слишком много – не стесняйся поручать ее своим коллегам. Они охотно тебя поддержат и помогут разгрузиться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам стоит сосредоточить максимум своего внимания любимому человеку. За последние несколько дней ваши отношения несколько раз были на грани. Поэтому попробуй устроить на этой неделе несколько романтических свиданий. Можешь не только готовить что-то вкусненькое или наведываться в любимые рестораны. Это может быть также поход в кино или поездка куда-то за город.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам необходимо восстановиться после насыщенных выходных. Попробуй правильно расставлять приоритеты на этой неделе, чтобы не только успевать выполнять все рабочие поручения, но и оставлять немного времени для себя. Если ты будешь чувствовать себя не слишком хорошо – не стесняйся обратиться к семейному врачу. Иногда результативнее предотвратить развитие заболевания.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Мужчинам-Львам не стоит нервничать на этой неделе. Попробуй избегать стрессов и ситуаций, которые выбивают тебя из колеи. Твоя главная задача – формировать ежедневный план задач, а также выполнять их. Старайся избегать факторов, которые будут отвлекать тебя. Поэтому смартфон, например, стоит держать в соседней комнате или ящике стола.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам на этой неделе звезды рекомендуют следить за своим языком. Не стоит сразу же критиковать коллег за их ошибки, вовсе не нужно ругать свою возлюбленную. Лучше сдержать отрицательные эмоции. Вместо этого лучше предложить альтернативный вариант. Если у тебя его нет – не высовывайся вообще, чтобы не портить отношения.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мужчинам-Весам выпадет отличная возможность наконец заняться своей физической формой. Ты наконец закроешь важный и сложный проект, который забирал у тебя много времени и сил. И теперь у тебя есть лишние несколько часов, которые можно будет посвятить или походу в тренажерный зал, или для выполнения упражнений дома. Не ленись!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам на этой неделе следует быть ответственными. Касается это твоих денег. Не стоит рассыпаться ними налево и направо. Лучше попробуй отложить определенную сумму на свою мечту. Однозначно убеждены, что у тебя есть несколько идей и планов, требующих капиталовложений. Мечта об отпуске на море, например.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам не стоит быть пассивными этой неделе. Попробуй брать на себя инициативу не только на работе, но и дома. Твои старания и попытки высоко оценят. Берись за выполнение сложных задач, помогай коллегам в их проектах, попробуй приготовить ужин, а также убрать дома. Ты не только поймешь, что для тебя нет ничего невозможного, но и будешь чувствовать себя значительно лучше!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам не стоит отказываться от отдыха на этой неделе. Ты и так слишком много работаешь, поэтому звезды рекомендуют тебе находить немного времени, которое можно будет посвящать целиком и полностью себе. Если для тебя лучший отдых – спорт, то не стоит пропускать тренировки на этой неделе!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям выпадет отличная возможность повлиять на свои отношения. Работа отнимает у тебя слишком много свободного времени, поэтому исправить все можно только с помощью расстановки приоритетов. Сделай все возможное для того, чтобы вечера на этой неделе были свободными. Гаджетами, к слову, звезды пользоваться во время рандеву не рекомендуют.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит быть осторожнее со своим здоровьем. Не забывай тепло одеваться, а также отдыхать. И звезды предлагают попробовать снизить уровень стресса. Для этого можно медитировать или читать хорошую и качественную литературу. Что касается работы, то просто выполняй все задания на совесть. Большего от тебя и не требуют.