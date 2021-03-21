Читай чоловічий гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Перший місяць весни добігає до свого логічного завершення. Декому нарешті потрібно буде зайнятися спортом, а комусь – своєю кар'єрою. Протягом цих 7 днів зорі рекомендують уникати стресів, а також навчитися правильно розставляти пріоритети. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам цього тижня випаде казкова нагода відпочити на повну. Спробуй жодного дня не заглядати у робочий чат, а також якомога менше часу проводити за заняттями, які нагадують тобі про роботу. Найкраще, що ти можеш зробити, – поїхати кудись за місто на кілька днів. Це дасть тобі можливість перезавантажитися та набратися енергії для нових звершень.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Що стосується Тельців, то їм варто навести лад на роботі. Ти намагаєшся одночасно братися за безліч завдань, але це вкрай негативно впливає на твою продуктивність. Спробуй нарешті розставити пріоритети, щоб не лише все встигати, а й залишати достатньо часу, який можна буде присвятити собі та коханій людині.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам не варто нервуватися цього тижня. Протягом наступних 7 днів на тебе очікує низка випробувань. Деякі з них будуть не надто приємними, тож спробуй запастися терпінням. Найкраще, що ти можеш зробити, – зберігати холодний розум. Це дозволить не лише уникати конфліктів, а й досягати бажаних результатів.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цього тижня не варто розслаблятися. На тебе очікує несподіванка на роботі, яка може вибити з колії, але не засмучуйся. Ти впораєшся з будь-яким викликом, який постає перед тобою. Якщо у тебе виникають певні сумніви, не соромся звернутися по допомогу друзів. Вони однозначно не відмовлять тобі.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Сидячий спосіб життя не надто позитивно впливає на здоров'я Левів, тож їм пора задуматися над фізичною активністю. Зовсім не обов'язково ходити до спортзалу. Ти можеш виконувати вправи вдома, щоб довести своє тіло до тієї форми, яка подобатиметься саме тобі. Також зорі рекомендують відмовитися від шкідливої їжі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам зорі пропонують цього тижня почати складати плани на наступний місяць. Тобі потрібно чітко зрозуміти, скільки грошей ти витратиш, щоб відкласти певну суму на довгоочікувану відпустку. Також не варто витрачати кошти на всілякі дурниці. Постав перед собою чітку ціль уникати незапланованих витрат. Це суттєво полегшить твоє життя.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чоловікам-Терезам потрібно присвятити вільний час своєму здоров'ю. Якщо ти почуваєшся не надто добре останнім часом, не полінуйся звернутися до сімейного лікаря. Цілком імовірно, що просто накопичилася виснаженість, пов'язана з роботою. Але не варто виключати й інші проблеми зі здоров'ям. Тож краще усунути їх до того, як вони виб'ють тебе з колії.

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня чоловікам-Скорпіонам пропонують почати займатися своїм тілом. Можеш спробувати, наприклад, вирушати на ранкові пробіжки. Це дозволить тобі не лише краще почуватися, а й перезавантажувати себе. Фізична активність допоможе не лише збадьоритися, а й налаштуватися на робочий лад.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям не варто сперечатися зі своєю коханою цього тижня. Якщо ти свято переконаний, що вона не права, – обійми її, а не починай звинувачувати. Подаруй їй затишок, а також відчуття того, що вона потрібна тобі. Пам'ятай про те, що від вас двох залежить клімат між вами. Тож не потрібно усе руйнувати через дурниці.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня на Козерогів очікує серйозна розмова з керівником. Але не варто переживати. Є всі шанси, що тобі нарешті запропонують довгоочікуване підвищення. Тож будь морально налаштованим на те, що скоро тобі потрібно буде присвячувати ще більше вільного часу роботі. Але це не найгірше, що може статися, погодься.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Чоловікам-Водоліям цього тижня випаде нагода відпочити та розслабитися на повну. Будь готовим до того, що наприкінці робочого тижня ви разом зі своєю коханою виберетеся кудись за місто, щоб круто та весело провести час. Для максимального ефекту можете кликати з собою друзів.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цього тижня Рибам варто буде трохи економніше ставитися до своїх грошей. Спробуй витрачатися лише на те, що тобі дійсно потрібно. А от від усіляких дурниць краще відмовитися зовсім. Це дозволить уникнути стресів, пов'язаних з фінансами. Також наприкінці місяця слід зосередитися на власному ментальному здоров'ї. Тож виділяй на себе бодай по кілька годин на день.

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