Читай мужской гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Первый месяц весны подходит к своему логическому завершению. Некоторым наконец-то нужно будет заняться спортом, а кому-то – своей карьерой. В течение этих 7 дней звезды рекомендуют избегать стрессов, а также научиться правильно расставлять приоритеты. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 22 – 28 марта

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам на этой неделе выпадет сказочная возможность отдохнуть по полной. Попробуй ни дня не заглядывать в рабочий чат, а также как можно меньше времени проводить за занятиями, которые напоминают тебе о работе. Лучшее, что ты можешь сделать, – поехать куда-то за город на несколько дней. Это даст тебе возможность перезагрузиться и набраться энергии для новых свершений.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Что касается Тельцов, то им следует навести порядок на работе. Ты пытаешься одновременно браться за множество задач, но это крайне негативно влияет на твою производительность. Попробуй наконец расставить приоритеты, чтобы не только все успевать, но и оставлять достаточно времени, которое можно будет посвятить себе и любимому человеку.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам не стоит нервничать на этой неделе. В течение следующих 7 дней тебя ожидает ряд испытаний. Некоторые из них будут не слишком приятными, поэтому попробуй запастись терпением. Лучшее, что ты можешь сделать, – сохранять холодный рассудок. Это позволит не только избегать конфликтов, но и достигать желаемых результатов.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам на этой неделе не стоит расслабляться. На тебя ожидает сюрприз на работе, который может выбить из колеи, но не огорчайся. Ты справишься с любым вызовом, который стоит перед тобой. Если у тебя возникают определенные сомнения, не стесняйся обратиться за помощью друзей. Они однозначно не откажут тебе.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Сидячий образ жизни не слишком положительно влияет на здоровье Львов, поэтому им пора задуматься над физической активностью. Совсем не обязательно ходить в спортзал. Ты можешь выполнять упражнения дома, чтобы довести свое тело до той формы, которая будет нравиться именно тебе. И еще звезды рекомендуют отказаться от вредной пищи.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам звезды предлагают на этой неделе начать строить планы на следующий месяц. Тебе нужно четко понять, сколько денег ты потратишь, чтобы отложить определенную сумму на долгожданный отпуск. Также не стоит тратить средства на всякую ерунду. Поставь перед собой четкую цель избегать незапланированных расходов. Это существенно облегчит твою жизнь.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мужчинам-Весам нужно посвятить свободное время своему здоровью. Если ты чувствуешь себя не слишком хорошо в последнее время, не поленись обратиться к семейному врачу. Вполне вероятно, что просто накопилась усталость, связанная с работой. Но не стоит исключать и другие проблемы со здоровьем. Поэтому лучше устранить их до того, как они выбьют тебя из колеи.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе мужчинам-Скорпионам предлагают начать заниматься своим телом. Можешь попробовать, например, отправляться на утренние пробежки. Это позволит тебе не только лучше себя чувствовать, но и перезагружать себя. Физическая активность поможет не только взбодриться, но и настроиться на рабочий лад.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам не стоит спорить со своей возлюбленной на этой неделе. Если ты свято убежден, что она не права, – обними ее, а не начинай обвинять. Подари ей уют, а также ощущение того, что она нужна тебе. Помни о том, что от вас двоих зависит климат между вами. Поэтому не нужно все разрушать из-за пустяков.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе Козерогов ожидает серьезный разговор с руководителем. Но не стоит переживать. Есть все шансы, что тебе наконец предложат долгожданное повышение. Поэтому будь морально настроенным на то, что скоро тебе нужно будет посвящать еще больше свободного времени работе. Но это не самое худшее, что может произойти, согласись.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям на этой неделе выпадет возможность отдохнуть и расслабиться по полной. Будь готов к тому, что в конце рабочей недели вы вместе со своей возлюбленной выберетесь куда-то за город, чтобы круто и весело провести время. Для максимального эффекта можете звать с собой друзей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На этой неделе Рыбам нужно будет немного экономнее относиться к своим деньгам. Попробуй тратиться только на то, что тебе действительно нужно. А вот от всевозможных глупостей лучше отказаться совсем. Это позволит избежать стрессов, связанных с финансами. Также в конце месяца следует сосредоточиться на собственном ментальном здоровье. Поэтому выделяй на себя хотя бы по несколько часов в день.