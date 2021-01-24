Чоловічий гороскоп на тиждень: на кого очікує підвищення на роботі

Читай чоловічий гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цього тижня потрібно буде позакривати безліч робочих хвостів кожному без винятку знаку Зодіаку. Усе це дозволить спокійно та впевнено вирушити на заслужені останні вихідні січня. Комусь потрібно буде залишатися на роботі вечорами, а комусь – випаде нагода змінити свою посаду. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам слід правильно розставляти пріоритети. Починай робочий тиждень з виконання складних завдань. До простих уже можна буде дістатися тоді, коли у тебе будуть бажання та сили.



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям цього тижня випаде казкова нагода отримати посаду своєї мрії. До твоєї персони буде прикута увага керівництва. Тож намагайся виконувати всі доручення та відповідально стався до роботи!



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам варто сконцентрувати усю свою увагу коханій людині. Ти працюєш досить багато, через що ви не маєте можливості проводити достатньо часу разом. Спробуй відсунути роботу трохи вбік, щоб не зіпсувати ваші стосунки.



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цього тижня зорі пропонують трішки більше працювати, адже останнім часом ти надто розслабився. Спробуй не лише виконувати всі доручення свого боса, а й проявляти ініціативу. Це оцінять високо, гарантуємо!

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Лев (23 липня – 23 серпня)

Цього тижня Левам варто берегти свої сили. Ти виснажуєш себе, вимагаючи значно більше, ніж ти можеш дати. Зупинися та спробуй переосмислити те, на чому ти концентруєш свою увагу. Цілком імовірно, що пріоритети варто змінити!



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Чоловікам-Дівам зорі цього тижня прогнозують нечуваний успіх. Твій проєкт високо оцінить керівництво, що дозволить тобі не лише отримати премію, а й підвищення на роботі. Але це не означає, що потрібно зупинятися на досягнутому!



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам бажано зосередитися на своїй сім'ї. Рідні та близькі потребують спілкування з тобою, тож не потрібно віддавати весь свій вільний час роботі та низці проєктів, за які ти взявся. Вони зачекають, а рідні – ні!



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня на Скорпіонів очікує низка приємних несподіванок. Ти отримаєш премію за свою роботу, а також матимеш можливість розслабитися у колі друзів і тих, хто тебе дуже любить. Спробуй уникати надлишку роботи, щоб ти міг трохи відпочивати!



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям варто зосередити свою увагу здоров'ю. Спробуй приділяти достатньо часу сну, правильно та корисно харчуватися, а також не забувати ходити до спортзалу. Благо, це уже можна буде зробити без зайвих перешкод.



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам варто бути обережнішими зі своїми грішми. Ти витрачаєш надто багато, що змушує тебе почуватися іноді пригніченим. Спробуй відмовлятися від спонтанних покупок. Якщо хочеш чогось – походи з цим бажанням кілька днів перед тим, як приймати рішення.



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Чоловікам-Водоліям випаде нагода цього тижня досягнути успіху на роботі. Ти своєю наполегливістю та працьовитістю можеш переконати своє керівництво, що перед ним стоїть відповідальний співробітник, який заслуговує на ще кращу роботу!



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам варто зосередитися на коханій людині цього тижня. Їй однозначно бракує часу, проведеного з тобою. Тож спробуй приділяти першу половину дня виконанню доручень, а от вечори цілком і повністю присвячуй коханій. Вона на це заслужила!

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