Читай мужской гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

На этой неделе нужно будет позакрывать множество рабочих хвостов каждому без исключения знаку Зодиака. Все это позволит спокойно и уверенно отправиться на заслуженные последние выходные января. Кому-то нужно будет оставаться на работе по вечерам, а кому-то – выпадет возможность изменить свою должность. Читай на Men 24 актуальн ы й мужской гороскоп на неделю 25 – 31 января 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 25 – 31 января

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам следует правильно расставлять приоритеты. Начинай рабочую неделю из выполнения сложных задач. К простым уже можно будет добраться тогда, когда у тебя будут желание и силы.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам на этой неделе выпадет сказочная возможность получить должность своей мечты. К твоей персоне будет приковано внимание руководства. Поэтому старайся выполнять все поручения и ответственно относись к работе!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам стоит сконцентрировать все свое внимание любимому человеку. Ты работаешь достаточно много, из-за чего у вас нет возможности проводить достаточно времени вместе. Попробуй отодвинуть работу немного в сторону, чтобы не испортить ваши отношения.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам на этой неделе звезды предлагают немного больше работать, ведь в последнее время ты слишком расслабился. Попробуй не только выполнять все поручения своего босса, но и проявлять инициативу. Это оценят высоко, гарантируем!

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

На этой неделе Львам следует беречь свои силы. Ты истощаешь себя, требуя значительно больше, чем ты можешь дать. Остановись и попробуй переосмыслить то, на чем ты концентрируешь свое внимание. Вполне вероятно, что приоритеты стоит изменить!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Мужчинам-Девам звезды на этой неделе прогнозируют небывалый успех. Твой проект высоко оценит руководство, что позволит тебе не только получить премию, но и повышение на работе. Но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам желательно сосредоточиться на своей семье. Родные и близкие нуждаются в общении с тобой, поэтому не нужно отдавать все свое свободное время работе и ряде проектов, за которые ты взялся. Они подождут, а родные – нет!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе на Скорпионов ожидает ряд приятных неожиданностей. Ты получишь премию за свою работу, а также будет возможность расслабиться в кругу друзей и тех, кто тебя очень любит. Попробуй избегать избытка работы, чтобы ты мог немного отдыхать!

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам стоит сосредоточить свое внимание здоровью. Попробуй уделять достаточно времени сну, правильно и полезно питайся, а также не забывай ходить в спортзал. Благо, это уже можно будет сделать без лишних препятствий.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам стоит быть осторожнее со своими деньгами. Ты тратишь слишком много, что заставляет тебя чувствовать себя иногда подавленным. Попробуй отказываться от спонтанных покупок. Если хочешь чего-то – походы с этим желанием несколько дней перед тем, как принимать решение.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям выпадет возможность на этой неделе достичь успеха на работе. Ты своей настойчивостью и трудолюбием можешь убедить свое руководство, что перед ним стоит ответственный сотрудник, который заслуживает на еще лучшую работу!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит сосредоточиться на любимому человеке на этой неделе. Ей однозначно не хватает времени, проведенного с тобой. Поэтому попробуй уделять первую половину дня выполнению поручений, а вот вечера целиком и полностью посвящай возлюбленной. Она это заслужила!