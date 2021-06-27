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Цей тиждень буде максимально насиченим для усіх без винятку знаків Зодіаку. Комусь випаде нагода вирватися у довгоочікувану мандрівку, а комусь – піднятися кар'єрними сходами. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам цього тижня казково пощастить. На роботі на тебе очікує довгоочікуване підвищення. Воно й не дивно, адже останнім часом ти найкраще проявляв себе, що не могло оминути увагою керівництво. Але це не означає, що пора відразу ж розслабитися. Нова посада = новий випробувальний термін. Тож будь готовим до того, що за тобою пильно слідкуватимуть.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Що стосується Тельців, то їм зорі рекомендують розслабитися та пливти за течією цього тижня. Годі виснажувати себе постійними думками про роботу. Найкраще, що ти можеш зробити у наступні кілька робочих днів, – делегувати обов'язки. На себе ж бажано брати задачі, з якими впораєшся лише ти. Це не лише звільнить твій час, а й дозволить бути на висоті цього тижня!

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам зорі рекомендують відмовитися від незапланованих витрат цього тижня. Тобі потрібно нарешті навчитися насолоджуватися тим, що маєш. Це дозволить не лише позбутися стресів, а й залишити свій гаманець повним. Що стосується особистого життя, то йому потрібно присвячувати кожен свій вечір. Пам'ятай про те, що стосунки – теж робота, тож над ними потрібно працювати.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цього тижня слід бути обережними. За тобою пильно слідкуватиме бос. Але не варто надто переживати. Він це робитиме лише для того, щоб оцінити, чи готовий ти до нової посади. Якщо зійдуться зорі, то дуже скоро ти зможеш не лише піднятися кар'єрними сходами, а й отримати роботу своєї мрії. Тож не підведи себе!

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

На Левів цього тижня очікує дуже багато роботи. Але не варто засмучуватися, адже у тебе буде можливість ще й круто відпочити. Тож головне – правильно розставляти пріоритети. Це дозволить не лише встигати виконувати робочі доручення, а й залишати достатньо часу для себе.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам цього тижня зорі рекомендують присвятити весь свій вільний час здоров'ю. Це не означає, що потрібно бігати між кабінетами лікарів. Достатньо буде фізичної активності. Тож не полінуйся вибиратися на ранкові пробіжки або до спортзалу. Це дозволить не лише відмінно почуватися, а й робити впевнені кроки назустріч тілу своєї мрії.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей тиждень для Терезів буде надзвичайно легким. Тож зорі рекомендують стартувати його з нових починань. Гайда втілювати у своє життя мрії, які раніше ти не наважувався озвучити. Зроби кілька перших кроків назустріч, а далі все якось саме пройде. Головне – не боятися, а також не соромитися просити про допомогу.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Що стосується Скорпіонів, то їм зорі рекомендують цього тижня достатньо часу присвячувати відпочинку. Навчися нарешті відмовлятися від зайвої роботи. Це дозволить не лише залишати час для себе, а й рідних. Що стосується вечорів, то їх варто проводити за прочитанням хорошої та якісної літератури.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цей тиждень для Стрільців буде надзвичайно складним. На тебе буквально градом сипатимуться завдання та обов'язки, яким потрібно буде присвячувати весь свій вільний час. Але не варто переживати. Ти впораєшся з усіма випробуваннями долі, адже поруч з тобою завжди є ті люди, які надихають та допомагають.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня Козерогам зорі рекомендують розслабитися та пливти за течією. Це дозволить тобі не лише відпочити, а й присвятити достатньо уваги коханій людині. Це надзвичайно важливо, адже останнім часом ваші стосунки доволі напружені. Тож гайда вносити позитивні зміни у те, над чим ви удвох працювали не один рік.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям випаде казкова нагода вибратися кудись на відпочинок. Тож зорі категорично забороняють їм думати про роботу цього тижня. Насолоджуйся цілком і повністю нагодою розслабитися, змінити атмосферу, а також заряджайся позитивними емоціями для нових звершень. Гарантуємо, що попереду їх ще дуже багато!

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам цього тижня зорі рекомендують менше працювати. Потрібно навчитися ставити чіткі межі між роботою й особистим життям. Це дозволить не лише сповна відпочивати, а й позбутися потенційного емоційного вигорання. Ти ж не хочеш почуватися виснаженим до кінця цього робочого тижня, правда?

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