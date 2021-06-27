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Эта неделя будет максимально насыщенной для всех без исключения знаков Зодиака. Кому-то выпадет возможность вырваться в долгожданное путешествие, а кому-то – подняться по карьерной лестнице. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам на этой неделе сказочно повезет. На работе тебя ожидает долгожданное повышение. Оно и не удивительно, ведь в последнее время ты лучше проявлял себя, что не могло обойти вниманием руководство. Но это не значит, что пора сразу же расслабиться. Новая должность = новый испытательный срок. Поэтому будь готов к тому, что за тобой будут пристально следить.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Что касается Тельцов, то им звезды рекомендуют расслабиться и плыть по течению на этой неделе. Хватит изнурять себя постоянными мыслями о работе. Лучшее, что ты можешь сделать в последующие несколько рабочих дней, – делегировать обязанности. На себя же желательно брать задачи, с которыми справишься только ты. Это не только освободит твоё время, но и позволит быть на высоте на этой неделе!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам звезды советуют отказаться от незапланированных расходов на этой неделе. Тебе нужно наконец научиться наслаждаться тем, что имеешь. Это позволит не только избавиться от стрессов, но и оставить свой кошелек полным. Что касается личной жизни, то ей нужно посвящать каждый свой вечер. Помни о том, что отношения – тоже работа, и над ними нужно работать.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам на этой неделе следует быть осторожными. За тобой будет пристально следить босс. Но не стоит слишком переживать. Он это будет делать только для того, чтобы оценить, готов ли ты к новой должности. Если сойдутся звезды, то очень скоро ты сможешь не только подняться по карьерной лестнице, но и получить работу своей мечты. Поэтому не подведи себя!

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

На Львов на этой неделе ожидает очень много работы. Но не стоит расстраиваться, ведь у тебя будет возможность еще и круто отдохнуть. Поэтому главное – правильно расставлять приоритеты. Это позволит не только успевать выполнять рабочие поручения, но и оставлять достаточно времени для себя.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам на этой неделе звезды рекомендуют посвятить все свое свободное время здоровью. Это не значит, что нужно бегать между кабинетами врачей. Достаточно физической активности. Поэтому не поленись выбираться на утренние пробежки или в спортзал. Это позволит не только отлично себя чувствовать, но и делать уверенные шаги навстречу телу своей мечты.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Эта неделя для Весов будет чрезвычайно легкой. Поэтому звезды рекомендуют стартовать ее из новых начинаний. Айда воплощать в жизнь мечты, которые раньше ты не решался озвучить. Сделай несколько первых шагов навстречу, а дальше все как-то само пройдет. Главное – не бояться, а также не стесняться просить о помощи.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Что касается Скорпионов, то им звезды рекомендуют на этой неделе достаточно времени посвящать отдыху. Научись наконец отказываться от лишней работы. Это позволит не только оставлять время для себя, но и родных. Что касается вечеров, то их следует проводить за прочтением хорошей и качественной литературы.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Эта неделя для Стрельцов будет очень сложной. На тебя буквально градом будут сыпаться задачи и обязанности, которым предстоит посвящать все свое свободное время. Но не стоит переживать. Ты справишься со всеми испытаниями судьбы, ведь рядом с тобой всегда есть люди, которые вдохновляют и помогают.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе Козерогам звезды рекомендуют расслабиться и плыть по течению. Это позволит тебе не только отдохнуть, но и посвятить достаточно внимания любимому человеку. Это очень важно, ведь в последнее время ваши отношения достаточно напряженные. Поэтому айда вносить позитивные изменения в то, над чем вы вдвоем работали не один год.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям выпадет сказочная возможность выбраться куда-нибудь на отдых. Поэтому звезды категорически запрещают им думать о работе на этой неделе. Наслаждайся целиком и полностью случаем расслабиться, сменить атмосферу, а также заряжайся положительными эмоциями для новых свершений. Гарантируем, что впереди их еще очень много!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам на этой неделе звезды рекомендуют меньше работать. Нужно научиться ставить четкие границы между работой и личной жизнью. Это позволит не только вполне отдыхать, но и избавиться от потенциального эмоционального выгорания. Ты же не хочешь чувствовать себя истощенным до конца этой рабочей недели, правда?