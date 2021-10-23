Сексологиня Джесс О'Рейлі розповіла, у чому переваги сексу у позиції мостик. Гайда разом з Men 24 прокачувати скіли й удосконалювати інтимне життя.

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Як зайнятися сексом у позиції мостика?

"Чоловік лягає на спину та притискає руки до голови. Ступні його твердо впираються у підлогу. Потім він вибудовується у позицію мостика – перевернута літера U. Жінці ж потрібно буквально осідлати свого партнера", – пояснює експертка.



Секс у позиції мостика повинен виглядати приблизно так / Ілюстрація ALLIEFOLINO

Варто розуміти, що це положення гарантує глибоке проникнення. Тобі потрібно міцно триматися на руках і ногах, а твоїй партнерці – буквально гарцювати на тобі.

Мінуси сексу у позиції мостика

Це не надто зручна поза для більшості людей. А ми ж то знаємо, що комфорт важливий для отримання задоволення. Тож потрібно намагатися максимально зосередитися на моменті. Лише таким чином можна буде отримати кайф від сексу у позиції мостика.

Фізична форма важлива. Якщо ти хочеш займатися сексом у позиції мостика – приділяй достатньо уваги активності. Походи до спортзалу та виконання вправ не будуть зайвими.

Також слід розуміти, що у твоєї коханої мають бути достатньо довгі ноги. В інакшому випадку займатися сексом у позиції мостика буде вкрай незручно, а також фізично важко. Воно й не дивно, адже ти виконуватимеш роль табуретки.



Твоя фізична форма у цій позиції дуже важлива / Фото Unsplash

Які є варіації мостика?

"Багато людей не можуть прийняти позицію мостика без підтримки", – зауважує О'Рейлі.

Ось чому тобі, ймовірно, потрібно буде змінити позицію, щоб вона працювала.

"Замість того, щоб приймати позицію мостика, підіпри стегна подушками, щоб дозволити твоєму тілу розтягнутися та подовжуватися", – рекомендує сексологиня.

Це простіший варіант, який дозволяє урізноманітнити інтимне життя. Таке собі проміжкове положення між мостиком і класичною вершницею.

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Візьми на озброєння позицію мостика. Вона дозволить зробити заняття сексом цікавішим і яскравішим. Гарантуємо, сподобається і тобі, і твоїй партнерці.