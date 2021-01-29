Пандемія коронавірусу не планує відступати. Тож твоя задача – піклуватися про свій стан здоров'я. Зокрема мовиться про відмову від звичок, які знижують твій імунітет. Гайда разом з Men 24 намагатися прибрати їх зі свого життя!

Джерело: Healthy Living Guide

На думку науковців, у багатьох випадках ти можеш вплинути на свій стан здоров'я. Тож не потрібно шукати відмазок. Зроби все можливе для того, щоб не робити негативного впливу на імунітет.

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Експерти Гарвардської школи громадської охорони здоров'я нещодавно опублікували Інструкцію зі здорового способу життя 2020 / 2021, з якої можна виокремити 7 ключових факторів, які можуть пригнічувати твою імунну систему.

1. Їси надто багато оброблених продуктів

Дотримання дієти, що складається в основному з оброблених продуктів і відсутність свіжих овочів і фруктів, може послабити твою імунну систему. Оброблені продукти часто містять багато насичених жирів або доданих цукрів. Іноді у них багато і того, і іншого. А надмірне їхнє вживання може стати причиною хронічного запалення в організмі, яке може виснажити імунну систему.



Надлишок оброблених продуктів може послабити твою імунну систему / Фото Unsplash

2. Ти не висипаєшся

Як відзначають науковці, дефіцит сну – або відпочинку в цілому – може стати на заваді здатності організму боротися з інфекцією. Під час сну вивільняється цитокін (молекула, яка має вирішальне значення для імунної функції), яка допомагає боротися з інфекцією. Таким чином, скорочення сну може зменшити кількість цитокінів та інших важливих імунних клітин.

3. Зловживаєш алкоголем

Ми абсолютно нічого не маємо проти келиха вина або іншого алкоголю у кінці робочого дня або тижня. Але тут потрібно пам'ятати про розумні межі. Не забувай про те, що надмірне споживання алкоголю негативно впливає на твоє здоров'я. Зокрема, викликаючи проблеми зі сном. А це, на думку експертів Гарварда, може пригнічувати нормальну активність імунних клітин.

Тож варто обмежуватися споживанням одного напою на день або кількох на тиждень. Наприклад, можеш спробувати приготувати собі цей простий коктейль, який дозволить розслабитися та не зловживати алкоголем.



Звичка зловживати алкоголем може стати причиною зниження імунітету / Фото Unsplash

4. Куриш надто багато

За даними науковців, куріння сигарет може не лише завдати шкоди імунній системі, роблячи її менш стійкою до боротьби з захворюваннями. Це також може поставити під загрозу її рівновагу, підвищуючи ризик певних автоімунних захворювань.

5. Ігноруєш стрес

Хронічний стрес може непомітно підірвати твою імунну систему. Стрес, який вивільняє гормон кортизол, може пригнічувати запалення, необхідне для активації імунних клітин. І, як вказують експерти Гарварда, дії лейкоцитів. Згідно з даними клініки Клівленду, білі кров'яні тільця, також відомі як лімфоцити, допомагають боротися з інфекцією.



Стреси не лише негативно впливають на твоє психічне здоров'я / Фото Unsplash

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6. Надлишок зайвої ваги

Як відзначають експерти з Гарварду, ожиріння пов'язане з хронічним запаленням слабкого ступеню. Жирова тканина може стати причиною появи запальних процесів. Тож учені закликають контролювати свою вагу, щоб не довести до негативних наслідків, пов'язаних з нею.

7. Хронічні захворювання

І хоч це не звичка, деякі люди забувають про те, що для повноцінного та здорового життя з хронічними захворюваннями, потрібно дотримуватися рекомендацій лікарів. Тож лікарі закликають бути обережнішими, дотримуватися збалансованого харчування, підтримувати порівняну фізичну активність, а також не забувати робити регулярні обстеження.



Не забудь слідкувати за своїм загальним станом здоров'я / Фото Unsplash

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Не забувай відповідальніше ставитися до свого здоров'я, щоб знизити ризики появи небажаних захворювань. Твій організм буде тобі вдячним, якщо ти не будеш власноруч ускладнювати собі життя.