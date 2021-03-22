Тебе всю жизнь твердили, что грызть ногти вредно? Действительно же – таким образом в наш организм попадают миллиарды бактерий. Так вот – на самом деле не все так плохо.

Часто на государственные деньги проводят исследования действительно полезных вещей. Вот и в Новой Зеландии решили исследовать вред от привычки грызть ногти.

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Что показало исследование вреда от привычки грызть ногти

Оказывается, ученые сравнительно недавно – в 2016 году – выяснили: дети, которые чаще грызут ногти или сосут большой палец – реже болеют астмой, менее подвержены аллергии, а еще и имеют более прочную иммунную систему.

Такие результаты показало исследование Медицинской школы Дандидина в Новой Зеландии, проведенное под руководством профессора Малкольма Сирса из Университета Макмастера в Канаде.

В итоге исследователи убедились, что:

Бактерии, которые регулярно попадают в организм во время кусания ногтей и сосания пальцев, тренируют иммунитет ребенка и помогают бороться с инфекциями.

А также и противостоять аллергическим реакциям на частички домашней пыли, шерсти кошек и собак, пыльцы.

Проще говоря, чрезмерное предотвращение влияния микробов на ребенка может увеличить риск развития аллергии.

Ученые исследовали поведение 1000 детей в возрасте от 5 до 14 лет.

И оказалось, что среди тех, кто регулярно грыз ногти, аллергиков – на 11% меньше.

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Грызть ногти немного даже полезно, но эта привычка имеет много недостатков / Фото pinterest