Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу вирішила, що найкраще продаватимуться сережки, золоті ланцюжки й інші прикраси, якщо знятися для їхньої реклами топлес. Це вона й зробила, чим не на жарт розбурхала користувачів мережі, які стежать за її брендом Goop.
Це цікаво Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff став горілчаним брендом №1 у світі
Ми не здивовані, що відверте фото відразу ж набрало десятки тисяч лайків в інстаграмі. Підозрюємо, успіх був би шаленішим, якби вона виклала його на власній сторінці. Не обійшлося без коментарів від палких шанувальників актриси:
- "Вона надзвичайно приваблива";
- "Красиве фото Гвінет";
- "Люблю тебе, красуне";
- "Я твій палкий шанувальник";
- "Найкрасивіша та найсексуальніша жінка на світі";
- "Вона – справжня ікона";
- "Бездоганне тіло".
Гвінет Пелтроу викликає непідробний захват. Тож ми наполегливо рекомендуємо не лише поставити лайк цьому фото, а й підписатися на сторінку актриси в інстаграмі. Іноді вона викладає такі кадри, які не залишають абсолютно нікого байдужим.
Насолоджуйся Гаряча зірка Playboy похизувалася сексуальними формами у мереживній білизні: фото 18+