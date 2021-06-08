Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу вирішила, що найкраще продаватимуться сережки, золоті ланцюжки й інші прикраси, якщо знятися для їхньої реклами топлес. Це вона й зробила, чим не на жарт розбурхала користувачів мережі, які стежать за її брендом Goop.

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Ми не здивовані, що відверте фото відразу ж набрало десятки тисяч лайків в інстаграмі. Підозрюємо, успіх був би шаленішим, якби вона виклала його на власній сторінці. Не обійшлося без коментарів від палких шанувальників актриси:

"Вона надзвичайно приваблива";

"Красиве фото Гвінет";

"Люблю тебе, красуне";

"Я твій палкий шанувальник";

"Найкрасивіша та найсексуальніша жінка на світі";

"Вона – справжня ікона";

"Бездоганне тіло".

Гвінет Пелтроу викликає непідробний захват. Тож ми наполегливо рекомендуємо не лише поставити лайк цьому фото, а й підписатися на сторінку актриси в інстаграмі. Іноді вона викладає такі кадри, які не залишають абсолютно нікого байдужим.

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