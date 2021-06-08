Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу решила, что лучше будут продаваться серьги, золотые цепочки и другие украшения, если сняться для их рекламы топлес. Это она и сделала, чем не на шутку взбудоражила пользователей сети, которые следят за ее брендом Goop.
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Мы не удивлены, что откровенное фото сразу же насобирало десятки тысяч лайков в инстаграме. Подозреваем, успех был бы неистовее, если бы она выложила его на своей странице. Не обошлось без комментариев от пылких поклонников актрисы:
- "Она очень привлекательная";
- "Красивое фото Гвинет";
- "Люблю тебя, красавица";
- "Я твой страстный поклонник";
- "Самая красивая и сексуальная женщина в мире";
- "Она – настоящая икона";
- "Безупречное тело".
Гвинет Пэлтроу вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не только поставить лайк этому фото, но и подписаться на страницу актрисы в инстаграме. Иногда она публикует такие кадры, которые не оставляют абсолютно никого равнодушным.
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