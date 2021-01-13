Якщо ти боїшся, що незабаром роботи захоплять планету, то ми можемо трішки підкинути дров. Щоправда, у нашому випадку не минулося без допомоги людини. Цього разу Men 24 розповість, як хакерам вдалося отримати доступ до "розумних" поясів вірності, вимагаючи від їхніх власників чималенькі викупи.

Прогрес не стоїть на місці. А це означає, що секс-іграшки також оснащуються "розумними" функціями. Але ми знаємо щонайменше одну вагому причину відмовитися від покупки "розумного" пояса вірності компанії Qiui. Як розповідає Vice, хакери отримують доступ до цього гаджета, вимагаючи у господарів викуп. Men 24 розповідає, за яку суму зловмисники обіцяють розблокувати інтимні забавки.

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"Твій член тепер мій", – цитує одного зі зловмисників дослідник з кібербезпеки, відомий під псевдонімом Smelly.



Користувачі скаржаться, що зловмисники заблокували їхні пояси вірності від Qiui / Фото Qiui

Викуп вимагають у біткойнах

Роберт, так себе називає один з потерпілих, розповів виданню, що йому надійшло повідомлення від хакера. В ньому йшлося про те, що пристрій "зламаний", а для його розблокування необхідно заплатити 0,02 біткойна (близько 19 тисяч гривень за нинішнім курсом).

На щастя, поки це відбувалося, я не замкнув у ньому (поясі – прим. Men 24) себе,

– додав Роберт.

Уразливість виявили раніше

Зазначимо, що співробітники компанії Pen Test Partners (PTP), яка займається дослідженнями з кібербезпеки, ще у жовтні 2020 року виявили вразливість у "розумних" поясах вірності. Qiui – компанія, яка займається створенням пояса вірності Cellmate – залишила API (інтерфейс, відповідальний за взаємодію програми з іншими додатками – прим. Men 24) доступним для будь-якого користувача. Це дало можливість контролювати гаджет не лише користувачеві, а й будь-якому зловмиснику.



Про уразливість "розумного" пояса вірності скаржилися ще у жовтні 2020 року / Скриншот

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Зауважимо, що "розумний" пояс вірності Qiui коштує близько 190 доларів США (близько 5300 гривень за поточним курсом). Співробітники PTP зуміли підрахувати, що загалом компанії вдалося продати 40 тисяч таких гаджетів. Для керування пристроєм потрібно під'єднати його до смартфона за допомогою Bluetooth.

У більшості випадків проблема полягає у розкритті конфіденційних особистих даних. Але в цьому випадку вас можуть фізично заблокувати,

– зауважив Алекс Ломас, співробітник PTP.

Раніше виконавчий директор компанії Qiui Джейк Го розповів, що цю проблему не так уже й просто усунути. Намагання прибрати уразливість нагадувала боротьбу зі Змієм Гориничем. "Коли ми виправляємо це (уразливість – прим. Men 24), з'являється ще більше проблем", – додав Джейк Го.



У компанії зізнаються, що боротьба ведеться неодноразово / Фото Qiui

Тож ми наполегливо не рекомендуємо пхати свій член у всілякі незрозумілі пристрої. Особливо, якщо ними може керувати хтось інший. І цей хтось – не твоя кохана.

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