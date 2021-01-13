Если ты боишься, что вскоре роботы захватят планету, то мы можем немного подбросить дровишек. Правда, в нашем случае не обошлось без помощи человека. На этот раз Men 24 расскажет, как хакерам удалось получить доступ к "умным" поясам верности, требуя от их владельцев немалые выкупы.

Прогресс не стоит на месте. А это значит, что секс-игрушки также оснащаются "умными" функциями. Но мы знаем по меньшей мере одну вескую причину отказаться от покупки "умного" пояса верности компании Qiui. Как рассказывает Vice , хакеры получают доступ к этому гаджета, требуя у хозяев выкуп. Men 24 рассказывает, за какую сумму злоумышленники обещают разблокировать интимные игрушки.

Это интересно Сколько дней своей жизни ты уделяешь сексу: интересное исследование

"Твой член теперь мой" , – цитирует одного из злоумышленников исследователь по кибербезопасности, известный под псевдонимом Smelly.



Пользователи жалуются, что злоумышленники заблокировали их пояса верности от Qiui / Фото Qiui

Выкуп требуют в биткоины

Роберт, так себя называет один из пострадавших, рассказал, что ему поступило сообщение от хакера. В нем говорилось о том, что устройство "сломанное", а для его разблокировки необходимо заплатить 0,02 биткоина (около 19 000 гривен по нынешнему курсу).

К счастью, пока это происходило, я не запер в нем (поясе – прим. Men 24) себя,

– добавил Роберт.

Уязвимость обнаружили ранее

Отметим, что сотрудники компании Pen Test Partners (PTP), которая занимается исследованиями по кибербезопасности, еще в октябре 2020 обнаружили уязвимость в "умных" поясах верности. Qiui – компания, которая занимается созданием пояса верности Cellmate – оставила API (интерфейс, отвечающий за взаимодействие программы с другими приложениями – прим. Men 24) доступным для любого пользователя. Это дало возможность контролировать гаджет не только пользователю, но и любому злоумышленнику.



Об уязвимости "умного" пояса верности жаловались еще в октябре 2020 / Скриншот

Примечательно 7 типов людей, с которыми ни в коем случае не стоит флиртовать

Заметим, что "умный" пояс верности Qiui стоит около 190 долларов США (около 5300 гривен по текущему курсу). Сотрудники PTP сумели подсчитать, что в целом компании удалось продать 40 000 таких гаджетов. Для управления устройством нужно подсоединить его к смартфону по Bluetooth.

В большинстве случаев проблема заключается в раскрытии конфиденциальных личных данных. Но в этом случае вас могут физически заблокировать,

– отметил Алекс Ломас, сотрудник PTP.

Ранее исполнительный директор компании Qiui Джейк Го рассказал, что эту проблему не так-то просто устранить. Попытки убрать уязвимость напоминала борьбу со Змеем Горынычем. "Когда мы исправляем это (уязвимость – прим. Men 24), появляется еще больше проблем", – добавил Джейк Го.



В компании признаются, что борьба ведется неоднократно / Фото Qiui

Поэтому мы настоятельно не рекомендуем совать свой член во всевозможные непонятные устройства. Особенно, если ими может управлять кто-то другой. И этот кто-то – не твоя возлюбленная.