Бельгійці зробили потужний Harley-Davidson Softail для дрег-гонок: круті фото

Ця шалена модель Harley-Davidson Softail 2000 року – один з байків, які беруть участь у гонках Sultans of Sprint. Над ним працював Бруно Бельв'ю з BG-Garage Custom для гонщика Руді. Насправді цей байк уже брав участь у сезоні 2019 року у класі Freak Sultans of Sprint. Але це не заважає нам розповісти про нього!

Бруно Бельв'ю живе у Пон-а-Целлес, невеличкому містечку приблизно за 50 кілометрів на південь від Брюсселя. Він ділить свій час між роботою над мотоциклами й автомобілями та повсякденною роботою у фармацевтичній промисловості. Його майстерня – безперечно стара школа, повна обладнання для ручної обробки, і в ній немає 3D-принтера або верстата з ЧПК.

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Sultans of Sprint – це не тільки гарний зовнішній вигляд, але і швидкість, адже байки дійсно повинні бути швидкими. Тож у цьому проєкті Бруно зосередився на покращенні шасі та ваги, і вичавив трохи більше енергії з двигуна.



Harley-Davidson Softail 2000 року уже брав участь у Sultans of Sprint у 2019 році

Спереду – перевернута вилка від Ducati Monster, налаштована так, щоб відповідати вазі Harley. Колеса зняли з Ducati Scrambler, розміром 18 дюймів спереду і 17 дюймів ззаду, і важили значно менше, ніж оригінальні обручі.



Байк "взутий" у колеса з Ducati Scrambler

Переднє колесо модифікували для установки другого гальмівного диска, а заднє колесо потребувало значних зусиль для установки маятника Harley. Тут вони зображені з OEM-шиною Ducati Scrambler, Pirelli MT60, але Руді їздить на мотоциклі з гусеничними шинами Michelin. Для гальм Бруно встановив комплект Brembos від Ducati 996, змонтований на його власних алюмінієвих адаптерах.



Бруно встановив комплект Brembos від Ducati 996

Мотор всередині штатний, але має ряд цікавих доробок. Бруно встановив два карбюратори Dell'Orto зі стеками швидкості та побудував приголомшливу асиметричну вихлопну систему. І він додав систему перемикання від Kliktronic, щоб Руді міг перемикати передачі за допомогою кнопок на кермі.



Байк їздить на стоковому двигуні з низкою доопрацювань

Кузов цього Softail створений для швидкої їзди. Бруно переробив задню частину мотоцикла, додавши зроблену вручну хвостову частину з нержавіючої сталі, увінчану просторим сидінням. Різні електронні компоненти були упаковані в акуратну коробку під ним. Паливний бак невідомого походження, але, швидше за все, вінтажний.



Паливний бак невідомого походження, але він однозначно вінтажний

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Угорі в кабіні можна побачити кліпси LSL з перемикачами та важелями в гоночному стилі від Braking, а також виготовлені на замовлення підніжки для ніг. У цього драгстера Harley є світлодіодна фара і пара непомітних задніх ліхтарів, тому що Руді іноді їздить на ньому на вулиці.



Байк оснастили світлодіодною фарою та парою непомітних задніх ліхтарів

Попри обсяг роботи, вкладеної в байк, Бруно повідомляє, що насправді у нього не було багато часу, щоб побудувати його. Але це не завадило йому потішити Руді оновленим Harley.

Руді показав дійсно хороші результати на цьому байку і виграв багато гонок, ймовірно, тому, що у нього дійсно гарне почуття до такого роду спринту. Він дійсно хороший гонщик,

– каже Бруно.



Байк достатньо швидкий, щоб вигравати гонки та тішити динамікою на дорозі

Оскільки минулорічний сезон гонок скасували через пандемію, Руді тримав Harley на льоду. Ми тримаємо кулачки, що Sultans of Sprint скоро повернуться, щоб ми могли побачити більше незвичайних байків.

Усі фото Sébastien Laurent

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