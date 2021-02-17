Брати Лайон і Бен Отт з Motoism, що у Мюнхені, працюють над модифікацією мотоциклів. Їм подобається робити байки, які виходять за рамки визначення класичного кафе-рейсера. Тож вони вирішили перевести на темну сторону мотоцикл Honda NX650 Dominator.

Байк, в основу якого ліг Honda NX650 Dominator, отримав назву Dominatorr. Хлопці позиціонують його як "кастомний мотоцикл, створений для втечі з пограбуванням мистецтва". І хоча, ймовірно, є байки, які більше годяться для цього, ця Honda зробить це однозначно стильно.

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Більшість модифікацій тонкі та не впливають на добре відомі функціональні можливості NX650.

"Ми хотіли зберегти первинний вигляд мотоцикла. Тому ми покращили деякі лінії та змінили форму оригінального паливного бака", – зауважив Бен.



Хлопці прагнули зберегти первинний вигляд мотоцикла, покращивши його

Motoism дотримується монохромної обробки на цьому вуличному скремблері Dominator 1991 року випуску. Це особливо ефективно на танку, де панелі світлішого кольору маскують незвично високу форму.

Однак Лайон і Бен повністю переробили підрамник: "Ми змоделювали його в CAD, визначили лінію перетину і, нарешті, зварили все разом методом TIG". Насадка виготовлена ​​за індивідуальним замовленням і була надрукована на 3D-принтері з використанням полімера, армованого вуглецевим волокном.



Брати повністю переробили підрамник мотоцикла

Кришки вилки, на яких також розташовані покажчики повороту, були виготовлені на замовлення з використанням того ж виробничого процесу. Брати Отт вже давно використовували цю техніку, і зовсім недавно вони зробили велику частину 3D-деталей на останньому Harley від Crooked Motorcycles.

Звичайна колісна пара Dominator F21 / R17 ідеально підходить для екскурсій бездоріжжям, але меншою мірою для вузьких вулиць третього за величиною міста Німеччини. Таким чином, Лайон і Бен пішли на компроміс між двома видами спорту: більш орієнтовані на дорогу легкосплавні диски F19 / R17, які тепер взуті в подвійні спортивні шини Continental TKC80, щоб зберегти подобу зчеплення з ґрунтовою дорогою.



Взутий байк у спортивні шини, щоб комфортно їздити бездоріжжям

Стандартна пластикова кришка переднього гальма зникла, що свідчить про оновлення системи Brembo. А ззаду – новий шок YSS, який відрізняється від звичайного вибору братів Отт.

Байк-донор мав невеликий пробіг і перебував у хорошому стані, тому двигуну потрібно трохи більше, ніж ретельне обслуговування. На ньому також встановлено карбюратор Dynojet, який поліпшує керованість і дає приблизно на 10% більше потужності.

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Масивний глушник – сипучий алюмінієвий елемент від GPR, який важить близько 1,75 кілограма, а кінцеву трубу довелося модифікувати, щоб все акуратно помістилося під новим підрамником.



Масивний глушник важить майже 2 кілограми

"Однією з найбільших проблем було знайти відповідне положення для глушника, щоб він був паралельний підрамнику, а також хвостовику, з достатнім простором для заднього колеса при відхиленні", – каже Бен.

Пластиковий обтічник, спочатку встановлений на Dominator, не витримав свого віку, тому Motoism замінили його компактною гондолою фари на основі блоку Controlpit, який вони продають у своєму магазині. Замовнику потрібен був цілий спідометр, тому вони адаптували деталь для цього проєкту, і це добре спрацювало.



Хлопці встановили компактну гондолу фари на основі блоку Contolpit

Для керма і ручок хлопці використовували деталі від їхнього партнера LSL. Клієнт хотів, щоб перемикачі залишалися оригінальними, тому вони відремонтували їх. Решта електричні елементи акуратно заховані у вирізаній лазером скриньці під сидінням.

Деякі кастомні деталі цієї збірки взяті з продуманою лінійки Motoism "Tailormade". Як і більшість досвідчених конструкторів, Лайон і Бен знають, що для підтримки грошового потоку важливо розробити ряд жорстких деталей, але в їхньому випадку ці деталі можна налаштувати на замовлення для напів-індивідуальної підгонки.

Спочатку замовник хотів, щоб Dominator був пофарбований у середньо-зелений "дерев'янистий", але Лайон і Бен припустили, що класна чорно-біла обробка буде кращим вибором.



Брати вирішили зробити байк чорно-білим, щоб він виглядав максимально стильно

"Dominatorr" – це той вуличний скремблер, який нам дуже подобається. Він поєднує класичний стиль ендуро з візуальними елементами сучасного кафе-рейсера. Якщо ви перебуваєте на невеликій відстані від Мюнхена, вирушайте в виставковий зал Motoism, щоб перевірити його, перш ніж він відправиться у нові пригоди.

Усі фото Philipp Wulk і Stephan Bauer

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