Эта безумная модель Harley-Davidson Softail 2000 года – один из байков, которые участвуют в гонках Sultans of Sprint. Над ним работал Бруно Бельвью с BG-Garage Custom для гонщика Руди. На самом деле этот байк уже принимал участие в сезоне 2019 года в классе Freak Sultans of Sprint. Но это не мешает нам рассказать о нем!

Бруно Бельвью живет в Пон-а-Целлес, небольшом городке примерно в 50 километрах к югу от Брюсселя. Он делит свое время между работой над мотоциклами и автомобилями и повседневной работой в фармацевтической промышленности. Его мастерская – бесспорно старая школа, полная оборудования для ручной обработки, и в ней нет 3D-принтера или станка с ЧПУ.

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Sultans of Sprint – это не только красивый внешний вид, но и скорость, ведь байки действительно должны быть быстрыми. Поэтому в этом проекте Бруно сосредоточился на улучшении шасси и веса, и выжал немного больше энергии из двигателя.



Harley-Davidson Softail 2000 уже участвовал в Sultans of Sprint в 2019 году

Впереди – перевернутая вилка от Ducati Monster, настроена так, чтобы соответствовать весу Harley. Колеса сняли с Ducati Scrambler, размером 18 дюймов спереди и 17 дюймов сзади, и весили значительно меньше, чем оригинальные обручи.



Байк "обут" в колеса с Ducati Scrambler

Переднее колесо модифицировали для установки второго тормозного диска, а заднее колесо потребовало значительных усилий для установки маятника Harley. Здесь они изображены с OEM-шиной Ducati Scrambler, Pirelli MT60, но Руди ездит на мотоцикле с гусеничными шинами Michelin. Для тормозов Бруно установил комплект Brembos от Ducati 996, смонтированный на его собственных алюминиевых адаптерах.



Бруно установил комплект Brembos от Ducati 996

Мотор внутри штатный, но имеет ряд интересных доработок. Бруно установил два карбюратора Dell'Orto со стеками скорости и построил потрясающую асимметричную выхлопную систему. И он добавил систему переключения от Kliktronic, чтобы Руди мог переключать передачи с помощью кнопок на руле.



Байк ездит на стоковом двигателе с рядом доработок

Кузов этого Softail создан для быстрой езды. Бруно переделал заднюю часть мотоцикла, добавив сделанную вручную хвостовую часть из нержавеющей стали, увенчанную просторным сиденьем. Различные электронные компоненты были упакованы в аккуратную коробку под ним. Топливный бак неизвестного происхождения, но, скорее всего, винтажный.



Топливный бак неизвестного происхождения, но он однозначно винтажный

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Вверху в кабине можно увидеть клипсы LSL с переключателями и рычагами в гоночном стиле от Braking, а также изготовленные на заказ подножки для ног. У этого драгстера Harley есть светодиодная фара и пара незаметных задних фонарей, потому что Руди иногда ездит на нем на улице.



Байк оснастили светодиодной фарой и парой незаметных задних фонарей

Несмотря на объем работы, вложенной в байк, Бруно сообщает, что на самом деле у него не было много времени, чтобы построить его. Но это не помешало ему порадовать Руди обновленным Harley.

Руди показал действительно хорошие результаты на этом байке и выиграл много гонок, вероятно, потому, что у него действительно хорошее чувство к такого рода спринту. Он действительно хороший гонщик,

– говорит Бруно.



Байк достаточно быстр, чтобы выигрывать гонки и радовать динамикой на дороге

Поскольку прошлогодний сезон гонок отменили из-за пандемии, Руди держал Harley на льду. Мы держим кулачки, что Sultans of Sprint скоро вернутся, чтобы мы могли увидеть больше необычных мотоциклов.

Все фото Sébastien Laurent