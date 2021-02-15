Німці знаються на побудові чудернацьких мотоциклів. Хлопці з майстерні Woidwerk зуміли поєднати метал і дерево у байку BMW R100 / 7. Дивися на Men 24, як тепер виглядає кафе-рейсер!

Ральф Еггль мешкає у місті Фітхе на південному сході Баварії. У своїй майстерні Woidwerk він створює приголомшливі мотоцикли. Він береться за модернізацію мотоциклів, але робить це трохи по-іншому. Наочний приклад цьому – BMW R100 / 7. Це байк, у якому поєднується метал і дерево.

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Два роки тому зі мною зв'язався клієнт і сказав, що йому потрібен кафе-рейсер BMW,

– зауважив Ральф.

Клієнтові він показав щойно придбаний BMW R100 / 7. Байк був повністю стоковим. Винятком є обтічник RT, розрахований на далекі поїздки. Тож саме цей мотоцикл вони вирішили взяти в роботу.



В основу проєкту ліг мотоцикл BMW R100 / 7

Вимога клієнта була чіткою. Він сказав, що я думаю, що ваша робота така гарна, тож просто робіть її! Усе, що він обмовив, це те, що важливо мати прохолодне дерево та шкіру, оскільки він мисливець і любитель природи,

– підкреслив Ральф.

Наступного ранку Ральф взяв папір і ручку, щоб накидати дизайн, який можна буде перенести на байк.

Для мене було важливо створити круте поєднання оригінального мотоцикла з патиною подорожей на далекі відстані та сучаснішого вигляду,

– каже він.

Поряд з унікальним дизайном мотоцикла, він хотів надати йому гладші пропорції. Тому Ральф спонукав свого клієнта залучити батька до пошуків нового бака. Причина полягала в тому, що його батько був завзятим колекціонером мотоциклів. У його гаражі було багато унікальних байків і незліченна кількість запчастин.

План спрацював, і незабаром у них з'явився список рідкісних і незвичайних танків на вибір. Потім вони звузили список до бака від UT, німецького мотоцикла, виробленого під Штутгартом у період з 1922 по 1962 роки.



Бак для байка вдалося знайти за допомогою батька клієнта

Коли новий бак встановили рівно на рамі, Ральф приступив до збірки решти мотоцикла. Задня частина була першою та починалася як виготовлений на замовлення сталевий підрамник, на який він кріпив блоки з горіхового дерева. Потім він сформував хвостову частину з допомогою бензопили та закінчив її шліфувальною машинкою.

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Сучасні штрихи мотоциклів проявилися у вигляді фари у стилі V-Rod, втопленої глибоко між укороченими вилками. Щоб покращити керованість ззаду, Ральф замінив старі Hagons на новітню пропозицію від YSS. Одновимірний манометр, розташований перед баком, теж є сучасною модернізацією. Спідометр Motogadget MST Vintage виглядає, наче рідний у корпусі з натурального горіха та нержавіючої сталі, який Ральф також виліпив вручну.

Інші елементи цієї унікальної конструкції ручної роботи охоплюють набір легкосплавних ручок керма, покритих натуральною шкірою. Шкіряна тема також перейшла на чохли для підніжок, кабельні стяжки та сидіння, яке Ральф обробив великими отворами у стилі заклепок.



Байк отримав набір легкосплавних алюмінієвих ручок керма, покритих шкірою

Щоб на байку можна було їздити вулицями на законних підставах, він повинен мати відповідне освітлення та номерний знак. Для цього Ральф побудував набір нестандартних крил з алюмінію і встановив усе на задню частину.

На прохання клієнта, R100 / 7 має відтінки зеленої фарби, що нагадують його мисливське спорядження. Водночас деталі ручної роботи залишаються сірими, що надає байку цілеспрямований утилітарний вигляд. Двигун також зберіг свою оригінальну чисту обробку із заслуженою патиною.



Ральф побудував нестандартні алюмінієві крила, щоб почепити номерний знак

Танк UT відреставрували за допомогою свіжої фарби та латунної фурнітури. Емблеми залишилися недоторканими відповідно до теми.

Останнім штрихом для цього унікального кафе-рейсера BMW став кастомний вихлоп від Woidwerk і літієва батарея, акуратно розташована під коробкою передач.

Усі фото Woidwerk

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