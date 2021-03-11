HIIT тренировки настолько популярны, потому что ты можешь достичь желаемых результатов за короткий промежуток времени. Однако, нужно подходить к этим упражнениям с умом, а также избегать ошибок, связанных с ними. Именно на этом Men 24 в этот раз сконцентрирует свое внимание.

HIIT тренировки подходят не всем и не для всего. Более того: ты можешь начать выполнять упражнения, но не будешь получать результатов, и вот почему.

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1. Ты используешь HIIT для роста мышц

Если твоя цель в фитнесе – просто нарастить мышцы, то HIIT может не подойти. Эти упражнения действительно помогут получить немного больше четкости, но это не лучший вариант, когда говорится о наращивании мышечной массы.

Тренеры рекомендуют HIIT тогда, когда есть необходимость сжечь жир.



HIIT тренировки способствуют сжиганию жира, а не наращиванию мышц / Фото Unsplash

2. Ты слишком долго тренируешься

Когда говорится о HIIT, то нужно помнить, что тренировки значительно короче. Если изнурять себя более 30 минут, то есть все шансы увидеть меньше результатов. Более того усталость будет мешать продолжать тренироваться.

Поэтому тренеры рекомендуют устраивать себе 10-минутные спринты вместо 30-минутных марафонов.

3. Ты слишком часто занимаешься спортом

Поскольку HIIT занимает всего 30 минут, ты можешь выполнять эти упражнения ежедневно, правда? А вот и нет. Не стоит злоупотреблять упражнениями, если ты хочешь, чтобы HIIT тренировки принесли желаемый результат.

Помни о том, что твоим мышцам требуется восстановление. Поэтому устраивай себе дни отдыха.



Ежедневные тренировки могут истощать твоё тело / Фото Unsplash

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4. Ты выбираешь неправильное время

HIIT сжигает жир, но только в правильное время. Интенсивная тренировка после работы запустит твой метаболизм, а также сожжет калории. Поэтому HIIT тренировки рекомендуют выполнять утром.

Позавтракай чем-то не слишком тяжелым за час до тренировок. И можешь смело отправляться в зал.

5. Неправильная разминка

Плохая разминка перед сеансом HIIT принесет тебе настоящие неприятности. Большинство травм происходят из-за того, что ты берешься за упражнения без разогрева своих мышц. Это может стать причиной травматизма.

Попробуй браться за упражнения, которые похожи на те, какие ты будешь выполнять во время HIIT. Это позволит разогреть необходимые мышцы тела.



Отсутствие разминки может стать причиной травматизма / Фото Unsplash

6. Слишком много инвентаря

Чтобы стать супергероем, необязательно обвешивать себя спортивным инвентарем. Это правило актуально для тех, кто тренируется дома. Эксперты говорят, что достаточно будет пары гантель. Остальные – от лукавого.

Твоя задача – выполнять упражнения, котор ы е будут повышать скорость сердечных сокращений. Этого будет достаточно для достижения желаемого результата.

Избегай этих ошибок, если хочешь получить максимум во время выполнении HIIT тренировок. В противном случае есть все шансы, что эти упражнения будут только истощать тебя, а на твоем теле не появляться никаких видимых результатов.