6 распространенных ошибок во время HIIT тренировок, которых допускают большинство мужчин
HIIT тренировки настолько популярны, потому что ты можешь достичь желаемых результатов за короткий промежуток времени. Однако, нужно подходить к этим упражнениям с умом, а также избегать ошибок, связанных с ними. Именно на этом Men 24 в этот раз сконцентрирует свое внимание.
Источник:24 канал
HIIT тренировки подходят не всем и не для всего. Более того: ты можешь начать выполнять упражнения, но не будешь получать результатов, и вот почему.
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1. Ты используешь HIIT для роста мышц
Если твоя цель в фитнесе – просто нарастить мышцы, то HIIT может не подойти. Эти упражнения действительно помогут получить немного больше четкости, но это не лучший вариант, когда говорится о наращивании мышечной массы.
- Тренеры рекомендуют HIIT тогда, когда есть необходимость сжечь жир.
HIIT тренировки способствуют сжиганию жира, а не наращиванию мышц / Фото Unsplash
2. Ты слишком долго тренируешься
Когда говорится о HIIT, то нужно помнить, что тренировки значительно короче. Если изнурять себя более 30 минут, то есть все шансы увидеть меньше результатов. Более того усталость будет мешать продолжать тренироваться.
- Поэтому тренеры рекомендуют устраивать себе 10-минутные спринты вместо 30-минутных марафонов.
3. Ты слишком часто занимаешься спортом
Поскольку HIIT занимает всего 30 минут, ты можешь выполнять эти упражнения ежедневно, правда? А вот и нет. Не стоит злоупотреблять упражнениями, если ты хочешь, чтобы HIIT тренировки принесли желаемый результат.
- Помни о том, что твоим мышцам требуется восстановление. Поэтому устраивай себе дни отдыха.
Ежедневные тренировки могут истощать твоё тело / Фото Unsplash
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4. Ты выбираешь неправильное время
HIIT сжигает жир, но только в правильное время. Интенсивная тренировка после работы запустит твой метаболизм, а также сожжет калории. Поэтому HIIT тренировки рекомендуют выполнять утром.
- Позавтракай чем-то не слишком тяжелым за час до тренировок. И можешь смело отправляться в зал.
5. Неправильная разминка
Плохая разминка перед сеансом HIIT принесет тебе настоящие неприятности. Большинство травм происходят из-за того, что ты берешься за упражнения без разогрева своих мышц. Это может стать причиной травматизма.
- Попробуй браться за упражнения, которые похожи на те, какие ты будешь выполнять во время HIIT. Это позволит разогреть необходимые мышцы тела.
Отсутствие разминки может стать причиной травматизма / Фото Unsplash
6. Слишком много инвентаря
Чтобы стать супергероем, необязательно обвешивать себя спортивным инвентарем. Это правило актуально для тех, кто тренируется дома. Эксперты говорят, что достаточно будет пары гантель. Остальные – от лукавого.
- Твоя задача – выполнять упражнения, которые будут повышать скорость сердечных сокращений. Этого будет достаточно для достижения желаемого результата.
Избегай этих ошибок, если хочешь получить максимум во время выполнении HIIT тренировок. В противном случае есть все шансы, что эти упражнения будут только истощать тебя, а на твоем теле не появляться никаких видимых результатов.
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