Але нещодавно не лише він, а й його тітка мали можливість побачити хлопця без татуювань. Для цього Дрю потрібно було покрити професійним гримом. Реакція його рідних неоціненна!

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Коли я на публіці, реакція, яку я отримую, – це в основному пильні погляди, але мені все одно. Люди роблять припущення, що я перебував у в'язниці протягом тривалого проміжку часу... Мені відмовляють у роботі через мої татуювання. Але тепер я – модель завдяки своїм татуюванням, і я пишаюся цим,

– розповідає Дрю.

У новому епізоді "Трансформації" Дрю погоджується приховати свої татуювання, щоб подивитися, як він виглядатиме без них. Це також сюрприз для його тітки Джекі, яка виховала його і яку він сприймає своєю мамою.

"Коли я вперше почав робити татуювання, їй це зовсім не подобалося. Вона думає, що я зіпсував своє обличчя", – зізнається він.

Візажист Джилл використовує аерограф, щоб нанести рівний базовий шар макіяжу на все тіло Дрю, починаючи з його обличчя. Потім вона робить серію ретуші, щоб переконатися, що макіяж відповідає його природному тону шкіри. У цілому процес займає близько 4 годин.

"Це не я, розумієте?", – каже Дрю, побачивши остаточний результат.

Дивися, як на Дрю без татуювань відреагувала його тітка:

Коли татуювання були повністю покритими макіяжем, йому залишається зробити лише одне: показатися тітці Джекі.

"Маєш добрий вигляд. Я б хотіла, щоб ти виглядав саме так... Знаєш, мені ніколи не подобалися твої татуювання", – зауважує тітка.

Вона додає, що хотіла б, щоб він залишався таким, оскільки він нагадує хлопчика, якого вона знала. Дрю ж зізнається, що не був шокований її реакцією, але, змивши весь макіяж, заявляє, що йому більше подобається його звичний вигляд.

"Я за натурою впевнений у собі. Але татуювання просто дають мені трохи більше сили", – підкреслює Дрю.

Тобі сподобається Син покрив усе своє тіло гримом, щоб мама могла побачити його без татуювань: її реакція безцінна

А тобі який Дрю більше подобається: з татуюваннями чи без них?