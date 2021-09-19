Но недавно не только он, но и его тетя имели возможность увидеть парня без татуировок. Для этого Дрю нужно было покрыть профессиональным гримом. Реакция его родных неоценима!

Примечательно Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году

Когда я на публике, реакция, которую я получаю, – это в основном пристальные взгляды, но мне все равно. Люди делают предположение, что я находился в тюрьме в течение длительного промежутка времени... Мне отказывают в работе из-за моих татуировок. Но теперь я – модель благодаря своим татуировкам, и я горжусь этим,

– рассказывает Дрю.

В новом эпизоде "Трансформации" Дрю соглашается скрыть свои татуировки, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть без них. Это также сюрприз для его тети Джеки, которая воспитала его и кого он воспринимает своей мамой.

"Когда я впервые начал делать татуировки, ей это совсем не нравилось. Она думает, что я испортил свое лицо", – признается он.

Визажист Джилл использует аэрограф, чтобы нанести ровный базовый слой макияжа на все тело Дрю, начиная с его лица. Затем она делает серию ретуши, чтобы убедиться, что макияж соответствует его естественному тону кожи. В целом процесс занимает около 4 часов.

"Это не я, понимаете?", – говорит Дрю, увидев окончательный результат.

Смотри, как на Дрю без татуировок отреагировала его тетя:

Когда татуировки были полностью покрыты макияжем, ему остается сделать только одно: показаться тете Джеки.

"Имеешь хороший вид. Я бы хотела, чтобы ты выглядел именно так... Знаешь, мне никогда не нравились твои татуировки", – говорит тетя.

Она добавляет, что хотела бы, чтобы он оставался таким, поскольку он напоминает мальчика, которого она знала. Дрю признается, что не был шокирован ее реакцией, но, смыв весь макияж, заявляет, что ему больше нравится его привычный вид.

"Я по натуре уверенный в себе. Но татуировки просто дают мне немного больше силы", – подчеркивает Дрю.

Тебе понравится Сын покрыл свое тело гримом, чтобы мама могла увидеть его без татуировок: ее реакция шокирует