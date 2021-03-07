Справжня мрія серфера: майстри перетворили Honda CN250 на крутий байк – фото

Сардинія – справжній рай для мотоциклістів з її мальовничими горами та пляжами, а також звивистими дорогами. І це ідеальне тло для цього незвичайного мопеда з дошкою для серфінгу. Майстри змінили Honda CN250 до невпізнання. Тепер він виглядає надзвичайно круто!

Нікола Манка взяв за основу Honda CN250 1980-х років. І, звичайно ж, у кастомному мопеді ти не побачиш жодного натяку на минуле донора. Мопед втратив свій ретрофутуристичний вигляд, але тепер він отримав атмосферу вінтажного пляжного круїзера.

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Нікола – дуже цікавий хлопець. Він має кілька наукових ступенів, працює бізнес-консультантом в аерокосмічній галузі й організовує різні благодійні мотоциклетні заходи. Він також є засновником MAAN Motocicli Audaci – спеціалізованої майстерні, яка насправді більше підходить для друзів, де можна поспілкуватися та попрацювати.



Так міг виглядати Honda CN250, з яким працював Нікола / Фото 09926

Helix – таку назву мопед мав на ринку США – коштував Нікола усього 300 євро. Але дешевизна його була пов'язана з тим, що двигун був убитим. Тож він зняв його, продав за 350 євро (самі дивуємося, як йому це вдалося) та приступив до роботи.

"Отже, я отримав 50 євро та раму від Honda Helix. Яке щастя", – жартує він.

У зв'язку з глобальною пандемією, яка стала причиною ізоляції Італії, у Нікола було достатньо часу, щоб капітально відремонтувати мопед. Це не тільки заощадило йому гроші на відновлення двигуна, а й дало можливість звернути увагу на кожну деталь.

"Я хотів застосувати індивідуальний підхід до проєкту настільки сильно, що змусив Маттео, двометрового звіра вагою 120 кілограмів, переконатися, що я не сяду на байк і не скористаюся ним перед цим. Цей Helix навчив мене проявляти терпіння, піклуватися про деталі та використовувати його тільки після того, як він буде повністю завершений", – зауважив Нікола.



Нікола видалив весь пластик і трохи переробив раму мопеда

Після того як він видалив пластик, довелося переробити раму. Вся задня частина нова, потрібно було також переробити опори амортизаторів і переміщати кронштейн радіатора. Нікола також виготовив нову окантовку для установки набору мостин, виготовлених за індивідуальним замовленням.

Підлога та елементи "приладової панелі" мають вставки з дерева тика. Нікола черпав натхнення з приголомшливих дерев'яних човнів, створених Riva, вручну формуючи панелі зі зламаних садових стільців з тикового дерева, призначених для дров. Потім він використовував каркаси стільців для виготовлення стійки для дощок для серфінгу.



Байк прикрасили вставками з тикового дерева

Колеса та гальма Helix оригінальні, але підвіска зібрана зі скальпованих деталей. Нікола хотів повністю хромовану установку, тому він підібрав амортизатори Suzuki TU250 до пружин Yamaha Virago 550, додав прокладки для регулювання навантаження та хромував усе.

Ззаду ти побачиш пару глушників у стилі перетягування, встановлених на спеціальному заголовку. Також є кронштейн для номерного знака, встановлений на маятнику й оснащений заднім ліхтарем.



Колеса та гальма залишили від рідного Honda Helix

Однією з видатних особливостей цього приморського скутера є його суперсучасна кабіна. Нікола встановив набір 18-дюймових підвісів для рук з ручками Biltwell Inc., а також переконався, що не видно жодного кабелю, перемикача або важеля. Запалювання й основні перемикачі розташовані в одній з тикових панелей нижче, а дросельна заслінка працює всередині стрижнів.

"Я побудував дросель з внутрішнім кабелем на токарному верстаті і провів багато годин з напилком у руці. Потім замазкою. Потім знову з напилком. А потім ще шпаклівка та напилок, поки все не стало ідеальним", – додав Нікола.

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Важеля переднього гальма теж більше немає, тому що Нікола побудував свою власну педальну гальмівну систему. Вона працює з гідравлічною помпою з тросовим приводом.



Нікола побудував власну гальмівну систему, яка працює з гідравлічною помпою

Маттео працював з фарбою й оббивкою Helix, намагаючись зберегти мудрі, декоративні та грайливі речі.

"Я хотів створити мопед, який мав би сильну вінтажну привабливість, смак свободи та безтурботності, чого нам найбільше не вистачало під час пандемії", – додав Нікола.

Тепер Нікола може їздити на пляж на своєму стильному мопеді. Ба більше: він чіпляє до нього дошку для серфінгу, щоб не лише дихати морським повітрям, а й ловити хвилі. Безтурботність, про яку ми можемо лише мріяти.

"Коли мої друзі відвідали мій гараж, вони подумали, що я з'їхав з глузду, намагаючись зробити щось гарне з цього Helix. Але я думаю, я виконав свою мету", – з гордістю додає він.



Тепер Нікола може з вітерцем їздити на пляж на своєму мопеді

Ми переконані, що йому цілком і повністю вдалося зробити зі старенького Honda CN250 крутий і стильний мопед. Тож його друзі, думаємо, уже позабирали свої слова назад.

Усі фото Andrea Caredda

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