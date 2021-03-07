Сардиния – настоящий рай для мотоциклистов с ее живописными горами и пляжами, а также извилистыми дорогами. И это идеальный фон для этого необычного мопеда с доской для серфинга. Мастера изменили Honda CN250 до неузнаваемости. Теперь он выглядит очень круто!

Никола Манка взял за основу Honda CN250 1980-х годов. И, конечно же, в кастомном мопеде ты не увидишь ни одного намека на прошлое донора. Мопед потерял свой ретро-футуристический вид, но теперь он получил атмосферу винтажного пляжного круизера.

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Никола – очень интересный парень. Он имеет несколько ученых степеней, работает бизнес-консультантом в аэрокосмической отрасли и организует различные благотворительные мотоциклетные мероприятия. Он также является основателем MAAN Motocicli Audaci – специализированной мастерской, какая на самом деле больше подходит для друзей, где можно пообщаться и поработать.



Так мог выглядеть Honda CN250, с которым работал Никола / Фото 09926

Helix – такое название мопед имел на рынке США – стоил Никола всего 300 евро. Но дешевизна его была связана с тем, что двигатель был убитым. Поэтому он снял его, продал за 350 евро (сами удивляемся, как ему это удалось) и приступил к работе.

"Итак, я получил 50 евро и раму от Honda Helix. Какое счастье", – шутит он.

В связи с глобальной пандемией, которая стала причиной изоляции Италии, в Никола было достаточно времени, чтобы капитально отремонтировать мопед. Это не только сэкономило ему деньги на восстановление двигателя, но и дало возможность обратить внимание на каждую деталь.

"Я хотел применить индивидуальный подход к проекту настолько сильно, что заставил Маттео, двухметрового зверя весом 120 килограммов, убедиться, что я не сяду на байк и не воспользуюсь им перед этим. Этот Helix научил меня проявлять терпение, заботиться о деталях и использовать его только после того, как он будет завершен", – отметил Никола.



Никола удалил весь пластик и немного переделал раму мопеда

После того как он удалил пластик, пришлось переделать раму. Вся задняя часть новая, нужно было также переделать опоры амортизаторов и перемещать кронштейн радиатора. Никола также изготовил новую окантовку для установки набора половиц, изготовленных по индивидуальному заказу.

Пол и элементы "приборной панели" имеют вставки из тикового дерева. Никола черпал вдохновение из потрясающих деревянных лодок, созданных Riva, вручную формируя панели из сломанных садовых стульев из тикового дерева, предназначенных для дров. Затем он использовал каркасы стульев для изготовления стойки для досок для серфинга.



Байк украсили вставками из тикового дерева

Колеса и тормоза Helix оригинальные, но подвеска собранная из скальпированных деталей. Никола хотел полностью хромированную установку, поэтому он подобрал амортизаторы Suzuki TU250 к пружинам Yamaha Virago 550, добавил прокладки для регулирования нагрузки и хромировал все.

Сзади ты увидишь пару глушителей в стиле перетягивания, установленных на специальном заголовке. Также имеется кронштейн для номерного знака, установленный на маятнике и оснащен задним фонарем.



Колеса и тормоза оставили от родного Honda Helix

Одной из выдающихся особенностей этого приморского скутера является его суперсовременная кабина. Никола установил набор 18-дюймовых подвесов для рук с ручками Biltwell Inc., а также убедился, что не видно ни одного кабеля, переключателя или рычага. Зажигания и основные переключатели расположены в одной из тиковых панелей ниже, а дроссельная заслонка работает внутри стержней.

"Я построил дроссель с внутренним кабелем на токарном станке и провел много часов с напильником в руке. Затем замазкой. Затем снова с напильником. А потом еще шпаклевка и напильник, пока все не стало идеальным", – добавил Никола.

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Рычага переднего тормоза тоже больше нет, потому что Никола построил свою собственную педальную тормозную систему. Она работает с гидравлическим насосом с тросовым приводом.



Никола построил собственную тормозную систему, которая работает с гидравлическим насосом

Маттео работал с краской и обивкой Helix, пытаясь сохранить мудрые, декоративные и игривые вещи.

"Я хотел создать мопед, который должен иметь сильную винтажную привлекательность, вкус свободы и беззаботности, чего нам больше всего не хватало во время пандемии", – добавил Никола.

Теперь Никола может ездить на пляж на своем стильном мопеде. Более того: он цепляет к нему доску для серфинга, чтобы не только дышать морским воздухом, но и ловить волны. Беспечность, о которой мы можем только мечтать.

"Когда мои друзья посетили мой гараж, они подумали, что я сошел с ума, пытаясь сделать что-то хорошее из этого Helix. Но я думаю, я выполнил свою цель", – с гордостью добавляет он.



Теперь Никола может с ветерком ездить на пляж на своем мопеде

Мы убеждены, что ему целиком и полностью удалось сделать из старого Honda CN250 крутой и стильный мопед. Поэтому его друзья, думаем, уже взяли свои слова обратно.

Все фото Andrea Caredda