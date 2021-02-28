Для виробників кастомних байків, які дарують нове життя старим мотоциклам, немає нічого кращого, ніж пошук цілих донорів з невеликим пробігом. Але знайти двигун з нульовим пробігом? Це справжня знахідка, якою гріх було не скористатися. Тож німецькі майстри взялися за цю Honda CB750.

Цей цілеспрямований кафе-рейсер побудували з двох компонентів: пошарпаного Honda CB750 1992 року та окремого двигуна CB750, який ніколи не запускався. Це робота Хольгера Бреєра з HB-Custom, котрий збирає байки у своїй майстерні у німецькому приморському місті Хузум.

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Замовлення надійшло від клієнта, у якого в гаражі вже було творіння HB-Custom, і він захотів ще один мотоцикл. Тож він надіслав донорський байк і додатковий мотор Honda, за яким стоїть цікава історія. Двигун від нового мотоцикла. Сам же байк добряче пошкодили під час транспортування з Японії до Європи.

Рама була готова для звалища металобрухту, але двигун не отримав жодних пошкоджень. Відтоді він ніколи не запускався... до недавнього часу,

– з вогником в очах зауважив Хольгер.



Двигун у байка новий з відсутнім пробігом

Установка нового двигуна в шасі означала, що Хольгер зміг зосередитися на іншій частині мотоцикла, але це також усунуло спокусу розкрити корпус. Замість цього запросили Інго Врубеля з Old School Superbikes. З його допомогою вдалося витиснути якомога більше потужності з двигуна.

З комплектом карбюратора Mikuni RS на 34 міліметри та двома фільтрами K&N, а також розумним налаштуванням, CB750 тепер показує 78 кінських сил. Потужна вихлопна система "чотири в одному" від Cobra, але Хольгер модифікував середню частину, щоб вона була вищою та щільнішою.



Після модифікацій байк видає 78 кінських сил

Перейшовши до шасі, він замінив внутрішню частину вилки на деталі Wilbers і встановив нову пару амортизаторів Öhlins ззаду. Колеса та гальма – стандартні, але вони були модифіковані новим набором дисків Brembo.

Що стосується кузова, Хольгер об'єднав паливний бак OEM від Honda з парою розумних доповнень. Передній обтічник фактично від BMW R nineT Racer, Хольгер також використовував його кронштейн, але підправив його, щоб прикріпити до нього кермо Honda. Світлодіодна фара всередині обтічника – блок JVB-Moto.

Власник Honda хотів отримати кафе-рейсер, але він також хотів, щоб міг їздити удвох. Тому Хольгер побудував двомісне сидіння з алюмінієвим відбійником ручної роботи, який легко знімається. Номерний знак розташований нижче, на кронштейні, встановленому на поворотному важелі, який також містить пару комбінованих світлодіодів задніх ліхтарів і покажчиків повороту.



Клієнт попросив встановити сидіння, щоб можна було їздити удвох

У підході Хольгера до CB750 не збереглася пряма лінія "кісток", але це зроблено навмисно, і це також підкреслює естетику оригінального паливного бака. Отже, підрамник абсолютно новий і навмисно зігнутий.

"Для мене було важливо зробити цей маленький крок вперед. Тому що просто мати прямий підрамник занадто нудно", – пояснює він своє рішення.



Підрамник новий і підкреслює естетику оригінального паливного бака

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Велика частина кабіни теж нова, з набором деталей Motogadget, включаючи цифровий спідометр, ручки, перемикачі та покажчики повороту на кінцях керма. Затискачі від Gilles Tooling, дросельна заслінка – частина Domino, а внизу є ножні регулятори LSL.

Хольгер також встановив гідравлічне гальмо й органи керування зчеплення від Magura, а також перетворив гідравлічне зчеплення Magura Hymec.



Більша частина кабіни нова та включає цифровий спідометр

Складання HB-Custom відомі тим, що вони класні та зі смаком оцінені. І ліврея цього CB750 прекрасно підкреслює це, перегукуючись з сірою фарбою з каталогу Mercedes AMG. Брендинг теж витончений, з комплектом "крил" Honda на баку та фірмовим логотипом компанії на хвості. І якщо ти уважніше придивишся, ти також зауважиш, що золоті елементи керування спереду відповідають резервуарам амортизаторів ззаду.

Через глобальну пандемію клієнтові Хольгера довелося цілком і повністю довіритися йому. Навідуватися до майстерні під час побудови байка було неможливо. Фактично, він не міг навіть забрати свій мотоцикл, коли його зібрали. Його привезли за допомогою професійної служби доставки байків.



Клієнт не бачив свій байк, а також не міг самостійно його забрати

Тепер він нарешті зможе проїхатися на байку, який, по суті, багато часу простоював у гаражі.

Усі фото Emayat Wahab

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