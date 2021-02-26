Дика анаконда: естонці зробили божевільний кастомний байк з HONDA XBR500 – фото

Естонія – одна з найменших країн в Європі. І саме у цій країні є одна з найкращих компаній, яка займається створенням кастомних байків, – Renard Speed ​​Shop. Цього разу у нас буде нагода глянути на їхнє нове творіння. Божевільний HONDA XBR500, який нагадує справжню анаконду.

Бос майстерні Андрес Вібомяе в душі еклектична людина, яка прагне до якості та стилю, а не до фірмового зовнішнього вигляду. Але його блискуча HONDA XBR500 не схожа ні на що інше, що ми бачили: суміш традиційного нестандартного забарвлення, сучасних компонентів і химерного стилю.

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Щось барвисте, щось грайливе й оригінальне. Ця збірка – суміш американських схем забарвлення 70-х, японської інженерії 80-х... і локдауну 2020,

– зауважив він.

Байк-донор, як не складно зрозуміти, – HONDA XBR500. Він оснащений 4-клапанним двигуном потужністю 44 кінські сили. На жаль, байк програє своєму прямому конкурентові Yamaha SR500.



В основу ліг HONDA XBR500 1988 року

Це XBR 1988 року. Андрес зазначає, що байк хороший для їзди, але не настільки популярний. Його двигун використовує ту ж базу, що і Dominator, але об'єм його двигуна знизили з 650 до 500 кубічних сантиметрів. Двигун з сухим картером був у хорошому стані, а рама XBR має хороші "кістки", тому майстри зберегли їх. Решта ж пройшла низку модернізацій або модифікацій.



Від мотоцикла-донора зберегли двигун і раму

Двигун тепер живиться від плоского карбюратора Mikuni TM40 з виготовленим на замовлення повітряним фільтром зі сталевої труби діаметром 80 міліметрів. Гази виходять через спеціальну вихлопну систему з теплозахисним екраном і глушником SuperTrapp.



Байк оснастили глушником від SuperTrapp

Є новий маятник, який замінює потворну коробчасту секцію оригіналу, зроблений з труб, які точніше відповідають рамі. Заднє крило – модифіковане та розширене переднє крило від мотоцикла Jawa 50cc 60-х років, а амортизатори – Marzocchis від SWM.



Заднє крило – модифіковане та розширене переднє крило від Jawa 50cc

Заднє колесо оригінальне, а переднє – від ранньої моделі Honda Gold Wing. Майстри трохи опустили вилки та встановили нову 6-поршневу гальмівну систему Beringer, яка замінила затхлу 2-поршневу конструкцію.



Переднє колесо взяте від ранньої моделі Honda Gold Wing

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Танк – центральний елемент, але його походження залишається загадкою. Андрес додав, що він запозичений у старого Cagiva. Але достеменно невідомо, з якої саме моделі. Приголомшлива фарба та графіка були виконанні за допомогою Ярмо Нутре з One Eyed Morse Kustoms.



Паливний бак – центральний елемент композиції цього мотоцикла

Байку зробили сидіння з натуральної шкіри, потім пофарбували його за допомогою аерографа та змастили засобом Red Wing, призначеним для взуття. Усе для того, щоб отримати вінтажний вигляд. Особливої уваги вартий ключ запалювання, який нагадує штекер навушників.



Ключ запалювання байка нагадує штекер навушників

Усе це абсолютно шалено та дуже цікаво. Якщо тобі теж сподобалася Анаконда, то можеш навіть задуматися над її покупкою. Байк уже виставили на продаж на сайті Renard Speed ​​Shop.

Усі фото Kalle Veesaar

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