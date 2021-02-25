У BMW Motorrad є кілька химерних перлин у своєму каталозі. Наприклад, R80R Mystic початку 90-х. Будуючи один з останніх 2-клапанних боксерів до того, як на зміну прийшов 4-клапанний "1100", Mystic об'єднав деякі з новітніх технологій BMW в естетику "заводської нестандартності", яка не дуже сподобалася усім.

Випущений у версіях R80 і R100 (у залежності від країни), Mystic був свого роду дорожньою версією пригодницького R100GS. Він запозичив у GS бак, сидіння і масивний маятник Paralever, і у нього були безкамерні колеса зі спицями 18F / 17R. Але в ньому були й деякі ретро-штрихи – наприклад, старі "арахісові" клапанні кришки BMW, хромована фара і годинник.

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Так що, хоча в стандартній комплектації байк трохи дивний, у нього відмінна основа для нестандартної роботи. Саме тому 86 Gear Motorcycles з Варшави, Польща, обрали його для цього проєкту.



Майстри з 86 Gear добряче попітніли, щоб задовольнити побажання клієнта

Замовнику потрібен був надійний класичний 2-клапанний двигун BMW з пневмогідравлічною головкою з найкращими технічними рішеннями, такими як колеса зі спицями та задня підвіска Paralever. Вибір був обмежений лінійкою GS або моделлю Mystic,

– говорить представник салону Олександр Ільцевіч.

Під керівництвом засновника Крістіана Бусена компанія 86 Gear придбала R80R Mystic 1994 року та приступила до доказу того, наскільки великий потенціал у цього мотоцикла. Завдяки модернізованому паливному баку 80-х років і безлічі тонких оновлень цей скремблер не тільки красивий, але і по-справжньому крутий.



Основою проєкту став мотоцикл BMW R80R Mystic 1994 року

По-перше, це вже не R80. 86 Gear розібрали двигун і модернізували його комплектом 1070 кубічних сантиметрів від Siebenrock, асиметричним розподільним валом, полірованими портами та клапанами, а також відновленими головками. Вихлопи проходять через пару фільтрів K&N зі стандартними глушниками Spark, підібраними за індивідуальним замовленням.



Вихлопна система має кілька фільтрів K & N зі стандартними глушниками Spark

Байк теж був перемонтований за допомогою Motogadget mo.unit Blue, захованого під баком. Також оновили регулятор і відремонтували стартер. 86 Gear обрали товсту гелеву батарею, тому що їх клієнт хотів, щоб великий боксер щоразу заводився, навіть якщо він стояв.



Після модернізації байк розвиває 85 кінських сил

Тепер, коли Mystic розвиває потужність близько 85 кінських сил, 86 Gear вирішили оновити передні гальма OEM Brembo, додавши нові диски, а також органи управління гальмами та зчепленням KustomTech.

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Клієнт 86 Gear хотів, щоб байк був вищим, тому вони встановили довший амортизатор YSS ззаду. Стандартні вилки зберігають вірність періоду, але вони були перебудовані та модернізовані всередині, з новим набором прогресивних пружин. Стандартні колеса ідеально підходили до брифу, тому їх просто перефарбували у чорний колір і обернули у шини Dunlop Trailmax 58.

Цей боксер 90-х також володіє оманливою атмосферою ресто-мода, завдяки розумній заміні резервуарів. Компанія 86 Gear встановила пристрій 90-х років, змінивши тунель, щоб не лише відповідати рамі, а й залишити місце для електронних компонентів. На ньому нові блискучі круглі знаки BMW.



Байк прикрашений блискучими круглими знаками BMW

Підрамник і сидіння насправді не зовсім підходили для Mystic з коробки, тому команді довелося внести певні серйозні зміни. Тепер все ідеально поєднується з вбудованим заднім світлодіодним освітленням від Highsider і системою розблокування сидіння, яка використовує головний ключ байка. Номерний знак розташований на спеціально виготовленому бічному кронштейні, прикріпленому до маятника.

Спереду можна побачити світлодіодну фару, нові трійники від Sport-Evolution і регульовані підняті кліпси від ABM. Дзеркала на кінці керма – від Highsider, спідометр і перемикачі – частини Motogadget, а проводка кабіни проходить всередині керма.



Спідометр і перемикачі – частини Motogadget

Остаточна схема забарвлення разюча і мінімальна – простий лак на матовому чорному кольорі за запитом клієнта. Але загальні оздоблювальні роботи над цим проєктом були складними. Рама, маятник і двигун були покриті чорною фарбою, всі деталі зі сплаву були відполіровані, а дрібніші металеві деталі, схильні до корозії, були хромовані або оцинковані.



На замовлення клієнта байк просто покритий лаком на чорному матовому кольорі

Цей красивий скремблер, який отримав назву "71-а передача" (так 86 Gear нумерують їх складання), є свідченням того, наскільки добре може виглядати Mystic.

Усі фото Bartek Zaranek

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