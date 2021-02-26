Эстония – одна из самых маленьких стран в Европе. И именно в этой стране одна из лучших компаний, которая занимается созданием кастомных мотоциклов, – Renard Speed Shop. На этот раз у нас будет возможность взглянуть на их новое творение. Безумный HONDA XBR500, напоминающий настоящую анаконду.

Босс мастерской Андрес Вибомяе в душе эклектичный человек, стремящийся к качеству и стилю, а не к фирменному внешнему виду. Но его блестящая HONDA XBR500 не похожа ни на что другое, что мы видели: смесь традиционного нестандартного окраса, современных компонентов и причудливого стиля.

Это интересно Польские мастера превратили BMW R80R в крутой кастомный байк: фото

Что-то красочное, что-то игривое и оригинальное. Этот сборник – смесь американских схем окраски 70-х, японской инженерии 80-х... и локдауна 2020,

– отметил он.

Байк-донор, как не сложно понять, – HONDA XBR500. Он оснащен 4-клапанным двигателем мощностью 44 лошадиные силы. К сожалению, байк проигрывает своему прямому конкуренту Yamaha SR500.



В основу лег HONDA XBR500 1988

Это XBR 1988 года. Андрес отмечает, что байк хорош для езды, но не настолько популярен. Его двигатель использует ту же базу, что и Dominator, но объем его двигателя снизили с 650 до 500 кубических сантиметров. Двигатель с сухим картером был в хорошем состоянии, а рама XBR имеет хорошие "кости", поэтому мастера сохранили их. Остальные же прошло ряд модернизаций или модификаций.



От мотоцикла-донора сохранили двигатель и раму

Двигатель теперь питается от плоского карбюратора Mikuni TM40 с изготовленным на заказ воздушным фильтром из стальной трубы диаметром 80 миллиметров. Газы выходят через специальную выхлопную систему с теплозащитным экраном и глушителем SuperTrapp.



Байк оснастили глушителем от SuperTrapp

Есть новый маятник, который заменяет уродливую коробчатую секцию оригинала, сделанный из труб, какие точнее соответствуют раме. Заднее крыло – модифицированное и расширенное переднее крыло от мотоцикла Jawa 50cc 60-х годов, а амортизаторы – Marzocchis от SWM.



Заднее крыло – модифицированное и расширенное переднее крыло от Jawa 50cc

Заднее колесо оригинальное, а переднее – от ранней модели Honda Gold Wing. Мастера немного опустили вилки и установили новую 6-поршневую тормозную систему Beringer, которая заменила затхлую 2-поршневую конструкцию.



Переднее колесо взято от ранней модели Honda Gold Wing

Тебе понравится Смотри безумную 4-секундную сцену из "Форсаж 9", над которой работали 8 месяцев: видео

Танк – центральный элемент, но его происхождение остается загадкой. Андрес добавил, что он позаимствован у старого Cagiva. Но неизвестно, с какой именно модели. Потрясающая краска и графика были выполнены с помощью Ярмо Нутре с One Eyed Morse Kustoms.



Топливный бак – центральный элемент композиции этого мотоцикла

Байку сделали сиденья из натуральной кожи, затем покрасили его с помощью аэрографа и смазали средством Red Wing, предназначенным для обуви. Все для того, чтобы получить винтажный вид. Особого внимания заслуживает ключ зажигания, который напоминает штекер наушников.



Ключ зажигания мотоцикла напоминает штекер наушников

Все это абсолютно безумно и очень интересно. Если тебе тоже понравилась Анаконда, то можешь даже задуматься над ее покупкой. Байк уже выставили на продажу на сайте Renard Speed Shop .

Все фото Kalle Veesaar