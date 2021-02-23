Більшості важко уявити, що Bugatti створить щось на зразок позашляховика. Але є художники, які не лише надихаються французькою компанією, а й діляться своїм баченням майбутніх автомобілів. Один із них – Bugatti Chiron Terracross 4X4. Це божевільний гіперкар, створений для бездоріжжя.

Цього разу концепт Bugatti з'явився з Шеньчженя. Над ним працював промисловий дизайнер Рафал Чанецкі з Китаю. Bugatti Chiron Terracross 4X4 виглядає настільки круто, що хоч бери й відправляйся на ньому на ралі DAKAR.

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Bugatti Chiron Terracross 4X4, здається, названий на честь вузлуватих шин "Terracross", обгорнутих навколо нестандартних пористих дисків. Фрактальний візерунок коліс також проявляється на величезних бризковиках, які кріпляться до прорізів колісних арок.

Гіперкар отримав й інші гідні позашляховика модифікації. В тому числі встановлену на даху світлодіодну світлову планку та стійку для сафарі. Також авто оснащене дугами, переробленими елементами освітлення та запасним колесом, встановленим на кришці чотирициліндрового двигуна W16 потужністю 1500 кінських сил.

Чанецкі вирішив додати концепту кольорові акценти, щоб він ще більше виділявся на дорозі. Bugatti отримав бампер, гальмівні супорти, амортизатори та кришку бензобаку, помальовані у жовтий колір.

Цей проєкт – результат експериментів і розваг з 3D-моделюванням, брендингом і графічним дизайном під час довгих пандемічних вихідних і вечорів,

– зазначив Чанецкі.

Звичайно ж, є надзвичайно мало шансів, що цей концепт колись з'явиться на дорогах. Але ми однозначно не можемо бути байдужими до творіння дизайнера Рафала Чанецкі.

Усі фото Rafał Czaniecki

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