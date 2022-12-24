Опитування "Інвестуй у себе", проведене компаніями Acorns і CNBC у партнерстві з SurveyMonkey вразило несподіваними результатами. Розповімо далі, наскільки усе складно з імпульсивними покупками у чоловіків.

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Хто здійснює найбільше імпульсивних покупок

Як з'ясувалося, 89% чоловіків і 90% жінок визнали, що робили кілька імпульсивних покупок. Попри незначну різницю у відсотка людей, схильних до таких дій, чоловіки витрачають значно більше. Ці дані актуальні, якщо порівнювати їх з колегами-жінками.

Пройдімося по цьому питанню детальніше. Як з'ясувалося, майже чверть опитаних чоловіків (23%) витратили понад 100 доларів на імпульсивні покупки. Такі ж дії притаманні 16% опитаних жінок.

Зауважимо, що панянки частіше за своїх колег-чоловіків здійснювали дрібніші витрати. Мовиться про суми, які коливалися у межах 50 доларів.

На що найчастіше витрачають чоловіки

Тут дива не сталося. Як з'ясувалося, імпульсивні покупки чоловіків пов'язані з електроінструментами, дорогим алкоголем або іншими статусними речами.

Росс Штайнман, професор психології Університету Віденера, детальніше розповів про результати цього дослідження.

Стереотип про те, що жінки імпульсивні у своїх рішеннях про покупки, хибне. Імпульсивні покупки – результат особистісних характеристик споживача, а також стратегічного розміщення привабливих стимулів у середовищі покупки,

– наголосив він.

Це значною мірою зводиться до того факту, що споживча реклама використовує бажання чоловіків так само часто і, можливо, ефективніше, ніж бажання жінок. Якщо подолати загальноприйняті стереотипи, чоловіки однаково вразливі до звичок безрозсудних витрат.

Якщо у тебе проблеми з тим, що витрати виходять з-під контролю, є кілька способів впоратися з цим. І зовсім не обов'язково заморожувати кредитні ліміти.



Спробуй бодай на місяць відмовитися від онлайн-шопінгу / Фото Drazen Zigic

Найпростіший і найкращий спосіб – дотримання бюджету. Випиши собі прибутки та видатки. Вкажи свої заплановані обов'язкові витрати на місяць та дотримуйся їх. Натомість відмовся на один місяць від розпродажів і спонтанних покупок. Можливо, тобі і не потрібна десята пара кросівок або черговий худі.

Якщо і це не допомагає, то відмовся узагалі від використання кредитки. Готівку легше візуалізувати. І з паперовими грішми психологічно завжди важче прощатися. Це й допоможе тобі грамотніше поводитися з власними грішми.

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Як бачиш, чоловіки схильні значно більше витрачати під час імпульсивних покупок. Тож пора вже позбуватися популярного стереотипу. А ще можна взяти на озброєння кілька порад, озвучених вище, щоб не залишитися з порожнім гаманцем на свята.