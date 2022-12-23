Цього разу ми розповімо про те, як досягнути успіху. Цьому можуть посприяти поради Білла Гейтса. Гайда разом з Men 24 намагатися змінити своє життя та стати кращою версією себе вчорашнього.

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Білл Гейтс розповів, як досягнути успіху

1. Завжди можна дізнатися щось нове

І хоч Білл Гейтс свого часу кинув коледж, він ніколи не припиняв вчитися. Тому він і отримав почесний докторський ступінь Гарварду.

Гейтс каже, що читання особливо важливе, адже книги сповнені натхнення, яке може зробити для тебе багато чого. Іншими способами, якими він постійно навчається, є спілкування з людьми, якими він захоплюється. Також мовиться про роботу з командою людей, які знаються на різних сферах.



Ніколи не припиняй вчитися / Фото drobotdean

2. Ризикуй і слідуй за своїми мріями

Покинути навчання у Гарварді, щоб розпочати бізнес, безперечно, – величезний ризик. Але Гейтс знав, що йому робити, і що він мав усе необхідне для втілення своєї ідеї у реальність.

Це стосується не лише бізнесу, але й будь-якого рішення, яке ти збираєшся ухвалити. Ти повинен бути готовим боротися за те, що ти хочеш. Робити стрибки віри та йти дорогами, якими не йде багато людей. Якщо ж цього не робити, то високі шанси застрягнути на одному місці.

3. Не витрачайся не непотрібні речі

Гейтс застосовує це до всього свого життя, включно зі своїм вбранням. Ключ до успіху та можливості зробити більше з твоїми грішми – бути обережним з ними, ретельно думати, перш ніж витрачати. Це дозволить тобі не жертвувати своїми планами та мріями.

Звичайно ж, ти можеш і повинен витрачатися на себе. Але варто робити це помірковано. Не слід викладати усі кошти, залишаючи себе у мінусі.



Поводься з грішми з розумом / Фото drobotdean

4. Важливо встигати спати та відпочивати

У своєму блозі Гейтс одного разу написав, що коли він починав свій бізнес, він майже не спав, вважаючи, що повинен працювати 24/7. Але згодом він виявив, що дефіцит сну і відпочинку негативно впливає на творчість та продуктивність.

Тепер Гейтс каже, що спить по 8 годин на добу та бере відпустку. Це дозволяє залишатися у формі фізично та розумово, уникнути виснаження та мати достатньо енергії, щоб продовжувати роботу.

5. Важливо бути на зв'язку зі світом

Гейтс завжди в курсі світових новин, того, що відбувається в інших країнах і тих, які турбують нас. Це важливо, адже допомагає зрозуміти, що потрібно світу в цей момент. А також допомагає бути хорошим лідером і стати впливовою людиною.

Поінформованість також може дати тобі більше та кращих ідей для продовження розширення твого бізнесу чи кар'єри.



Будь у курсі подій у світі та у власній країні / Фото koboompics

Варте уваги Усього одна річ стоїть на заваді твоєму успіху, і Білл Гейтс розповів яка

Візьми на озброєння ці поради від Білла Гейтса. З їхньою допомогою ти зможеш стати кращою версією себе вчорашнього. А ще вони допоможуть тобі досягнути успіху у тій справі, якою ти займаєшся.