Однак нові дослідження показують, що жінки можуть отримати більше користі від фізичної активності, ніж чоловіки. Особливо з точки зору зниження ризику серцево-судинних захворювань і смертності від усіх причин.

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Результати досліджень вражають

Згідно з дослідженням 2024 року, проведеним за підтримки Національного інституту охорони здоров'я і опублікованим у журналі Американського коледжу кардіології, жінки, які регулярно займаються фізичними вправами, мають на 24% нижчий ризик передчасної смерті. У чоловіків, які брали участь у дослідженні, ризик передчасної смерті також знизився, але на 18%.

У дослідженні проаналізували дані опитування 412 423 дорослих (55% жінок) у період з 1997 по 2019 рік.

Окрім нижчого ризику ранньої смерті, дослідження також виявило, що жінки, які регулярно займалися спортом, мали нижчі показники серцево-судинних захворювань у порівнянні з чоловіками. Близько 36% жінок мали знижений ризик смертельного серцевого нападу, інсульту та інших серцево-судинних захворювань, тоді як у чоловіків цей ризик знизився на 14%.

Жінки отримали такі ж переваги, як і чоловіки, за коротший час. При помірних аеробних вправах вони досягли 18% зниження порогу ризику менш ніж за 2,5 години на тиждень, у порівнянні з 300 хвилинами для чоловіків. Ця тенденція зберігалася при різній інтенсивності вправ, включаючи енергійну активність і силові тренування.



Жінки отримують більше користі від фізичної активності / Фото freepik

Що нам кажуть ці результати

Відвідування спортзалу, навіть протягом короткого проміжку часу, все одно може серйозно зміцнити твоє здоров'я. Ми говоримо про зниження ризику серцевих захворювань, інсульту і навіть раннього виходу на пенсію – а хто б цього не хотів?

"Навіть обмежена кількість регулярних фізичних вправ може принести значну користь, і виявляється, що це особливо актуально для жінок", – зазначає Сюзан Ченг, доктор медичних наук, кардіолог і завідувач кафедри серцево-судинного здоров'я жінок і демографічних наук ім. Еріки Дж.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), середньостатистичній дорослій людині для підтримки гарного здоров'я необхідно щонайменше 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності та два дні силових тренувань на тиждень. Це означає, що ти можеш здійснювати швидку 30-хвилинну прогулянку щодня протягом тижня, двічі на тиждень підіймати важкі предмети і при цьому дотримуватися рекомендацій щодо фізичних навантажень.



Слід на тиждень 150 хвилин приділяти помірній фізичній активності / Фото freepik

"Це дослідження підкреслює, що не існує єдиного підходу до фізичних вправ. Потреби та цілі людини у фізичній активності можуть змінюватися залежно від віку, стану здоров'я та графіку, але цінність будь-якого виду вправ є незаперечною", – додав Ерік Широма, доктор наук, директор програми у відділі клінічного застосування та профілактики Національного інституту серця, легенів і крові (NHLBI).

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Пам'ятай, що кожне тренування має значення, а вставати і рухатися – це безпрограшний варіант для твого добробуту. Тож продовжуй у тому ж дусі! Кожен крок, кожне повторення, кожне відтискання наближає тебе до сильнішого та здоровішого тебе.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.

