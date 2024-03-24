Однако новые исследования показывают, что женщины могут получить больше пользы от физической активности, чем мужчины. Особенно с точки зрения снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин.

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Результаты исследований впечатляют

Согласно исследованию 2024 года, проведенным при поддержке Национального института здравоохранения и опубликованным в журнале Американского колледжа кардиологии, женщины, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, имеют на 24% ниже риск преждевременной смерти. У мужчин, которые участвовали в исследовании, риск преждевременной смерти также снизился, но на 18%.

В исследовании проанализировали данные опроса 412 423 взрослых (55% женщин) в период с 1997 по 2019 год.

Кроме низкого риска ранней смерти, исследование также выявило, что женщины, которые регулярно занимались спортом, имели более низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с мужчинами. Около 36% женщин имели сниженный риск смертельного сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как у мужчин этот риск снизился на 14%.

Женщины получили такие же преимущества, как и мужчины, за более короткое время. При умеренных аэробных упражнениях они достигли 18% снижения порога риска менее чем за 2,5 часа в неделю, по сравнению с 300 минутами для мужчин. Эта тенденция сохранялась при различной интенсивности упражнений, включая энергичную активность и силовые тренировки.



Женщины получают больше пользы от физической активности / Фото freepik

Что нам говорят эти результаты

Посещение спортзала, даже в течение короткого промежутка времени, все равно может серьезно укрепить твое здоровье. Мы говорим о снижении риска сердечных заболеваний, инсульта и даже раннего выхода на пенсию – а кто бы этого не хотел?

"Даже ограниченное количество регулярных физических упражнений может принести значительную пользу, и оказывается, что это особенно актуально для женщин", – отмечает Сюзан Ченг, доктор медицинских наук, кардиолог и заведующая кафедрой сердечно-сосудистого здоровья женщин и демографических наук им.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), среднестатистическому взрослому человеку для поддержания хорошего здоровья необходимо не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности и два дня силовых тренировок в неделю. Это означает, что ты можешь совершать быструю 30-минутную прогулку ежедневно в течение недели, дважды в неделю поднимать тяжелые предметы и при этом придерживаться рекомендаций по физическим нагрузкам.



Следует в неделю 150 минут уделять умеренной физической активности / Фото freepik

"Это исследование подчеркивает, что не существует единого подхода к физическим упражнениям. Потребности и цели человека в физической активности могут меняться в зависимости от возраста, состояния здоровья и графика, но ценность любого вида упражнений является неоспоримой", – добавил Эрик Широма, доктор наук, директор программы в отделе клинического применения и профилактики Национального института сердца, легких и крови (NHLBI).

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Помни, что каждая тренировка имеет значение, а вставать и двигаться – это беспроигрышный вариант для твоего благополучия. Поэтому продолжай в том же духе! Каждый шаг, каждое повторение, каждое отжимание приближает тебя к более сильному и здоровому тебе.

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