Одразу ж зауважимо, що плутати пансексуалів з бісексуалами не варто. Як виявляється, між ними не так уже й багато спільного. Поговоримо про це детальніше на Men 24.

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Хто такі пансексуали?

Як пише HealthLine, пансексуальність – потяг до людей незалежно від їхньої статі. Якщо конкретніше, то пансексуалів приваблюють люди будь-якої гендерної ідентичності. І хоч деякі люди використовують терміни "бісексуал" і "пансексуал" як синоніми, між ними все ж є відмінності. Цікаво, що деякі люди віддають перевагу терміну "омнісексуальний".

Слово пансексуальність походить з грецької мови. Pan означає "все". Звідси, наприклад, похідне слово панорама.



Пансексуали переживають потяг до людей незалежно від їхньої статі / Фото Pixabay

У чому різниця між пансексуальністю та бісексуальністю

Бісексуальність – потяг до двох або більше статей. Натомість пансексуальність – потяг до всіх статей. Ба більше: їх можуть приваблювати і ті, хто не ідентифікує себе з жодною зі статей. Варто зазначити, що пансексуал може бути бісексуалом.

Спрощуємо пояснення. Уявимо, ти запитуєш своїх друзів, які у них улюблені кольори. Один друг скаже: "Насправді, мені подобається не один колір". Інший же може сказати: "Мені подобаються усі кольори". Ясна річ, що першому другові теж можуть подобатися безліч кольорів, але безліч – не всі. Натомість другий товариш відзначив, що йому подобаються саме ВСІ кольори без винятку.

Чим пансексуали відрізняються від асексуалів?

Асексуальні люди не переживають сексуальний потяг і не вважають секс чимось таким, що викликає захват, йдеться у wikiHOW. Вони взагалі мало думають про секс. Він узагалі у їхньому житті посідає одне з останніх місць. Ба більше: для асексуалів обійми, поїдання десертів, поцілунки, читання хорошої літератури або інші заняття значно важливіші за секс.



Асексуали віддають перевагу романтичним стосункам без сексу / Фото Pixabay

Пансексуали, попри свій потяг до усіх статей, не вважають секс чимось не надто важливим. Він присутній у їхньому житті як, наприклад, у гетеросексуальних або бісексуальних людей.

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Чи є серед зірок пансексуали

Якщо вірити Wikipedia, то знаменитостей, котрі вважають себе пансексуалами, досить багато. Серед них, наприклад, співачка Майлі Сайрус, модель Кара Делевінь, співачка Демі Ловато, актриса Белла Торн, а також вокаліст гурту Panic! at the Disco Брендон Урі.



Співачка Майлі Сайрус вважає себе пансексуалом / Фото з інстаграму Сайрус

Читай, як Майлі Сайрус розповідає про свою пансексуальність: "Я завжди ненавиділа слово "бісексуал", адже воно поміщало мене в коробку. Я ніколи не думала про те, щоб хтось був хлопчиком або дівчинкою. Зокрема, я бачила людей, які не ідентифікували себе як чоловіка та жінку; вони були красивими, сексуальними, жорсткими, але вразливими, жіночними та водночас мужніми. Я належу до цього типу людей більше, ніж коли-небудь у своєму житті".



Вокаліст Panic! at the Disco Брендон Урі – ще один зірковий пансексуал / Фото з інстаграму Урі

Пансексуальність та мем про сковорідку

Якщо ти бодай трохи вчив англійську мову, то знаєш, що слово сковорідка або каструля можна перекласти як "pan". Але, як ти вже зрозумів, пансексуали не мають нічого спільного з кухонним приладдям. Утім, це не завадило поширити мережею безліч мемів на цю тему.

Наостанок лови круте відео, в якому просто та буквально на пальцях пояснюють, хто такі пансексуали:

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