А теперь коснемся другой интересной темы – как появились эти континенты. И почему знать это – столь важно для науки.

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Кто изгнал первые континенты из воды

Какие силы могли выгнать из воды первые кратоны?

Ответ на этот вопрос ученым помогли дать образцы магматических пород (сформированные в результате кристаллизации горячей магмы), которые лежали еще глубже – под осадочными породами (больше об осадочных породах и новое исследование о возрасте первых континентов Земли читай по этой ссылке ).

В итоге:

Анализы указанных магматических пород рассказали о давлении и температуре, при которых эти породы впервые образовались.

А моделирование ситуации на основе полученных данных показало, что примерно 3,5 – 3,2 миллиарда лет назад горячие шлейфы магмы под корой привели к утолщению частей кратона и обогащению плавучими легкими материалами, такими как кремний и кварц.

То есть, кратон стал физически толстым, но химически легким,

– метко объяснил Приядарши Чоудхури из Университета Монаша в Австралии.

Вот этот процесс и поднял сушу из воды.



Что подняло сушу из воды? У ученых есть ответ / Фото unsplash

Что важно: к онечно, это не конец исследования темы. Есть еще немало серьезных вопросов касаемо того периода истории Земли. К примеру, сколько именно суши появилось? Или – как долго она была над водой?

Появление жизни на Земле: при чем здесь первые континенты

Появление земли на Земле, прости уж за вынужденную тавтологию, привело и к появлению новых физических и химических процессов.

Выветривание и эрозия "вымыли" в океан элементы типа фосфора , фактически обеспечив там наличие ключевых ингредиентов для возникновения одной из первых форм жизни планеты – цианобактерий.

А те впоследствии благодаря фотосинтезу внесли кислород в атмосферу Земли – так много, что он стал определяющим компонентом атмосферы (примерно 2,45 миллиарда лет назад).

А еще выветривание некоторых элементов суши (например кремнезема) извлекало углекислый газ из атмосферы, охлаждая планету.