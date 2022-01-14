Даша Астаф'єва останні кілька днів активно ділиться зі своїми підписниками світлинами з відпочинку. І, ясна річ, на них красуня позує у купальнику. Це дозволяє не лише вдосталь помилуватися її природною красою, а надзвичайною фігурою. Тож було б дивно, якби ми позбавили тебе такої можливості.
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На свіжому селфі співачка позує, лежачи на рушнику. Кадр дозволяє буквально потонути в глибокому декольте Даші Астаф'євої. І немає нічого дивного в тому, що світлина зібрала не лише безліч лайків, а й коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Симпатичненька";
- "Даша – ти неймовірна";
- "Мені здається, що Даша з віком стає ще кращою";
- "Ви така красива та жива";
- "Ідеальна, шикарна, неповторна";
- "Цукерочка";
- "Даша, я захоплююся тобою";
- "Груди просто вогонь";
- "Для мене Даша – ідеал жіночої краси та сексуальності";
- "Справжня богиня";
- "Даша, ви моя мрія";
- "Шикарна панянка";
- "Чому сідниці не показала?".
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Прихильники Даші Астаф'євої у захваті від неї. Та й ми просто не можемо відірвати погляду від співачки. Якщо ти досі не підписався на неї, то пора зробити це негайно. Ти ж не хочеш проґавити свіженьку порцію гаряченького?