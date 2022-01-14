Даша Астафьева последние несколько дней активно делится со своими подписчиками фотографиями с отдыха. И, конечно, на них красавица позирует в купальнике. Это позволяет не только достаточно полюбоваться ее природной красотой, а и чрезвычайной фигурой. Было бы странно, если бы мы лишили тебя такой возможности.

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На свежем селфи певица позирует, лежа на полотенце. Кадр позволяет буквально утонуть в глубоком декольте Даши Астафьевой. И нет ничего удивительного в том, что фотография собрала не только множество лайков, но и комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Симпатичненькая";

"Даша – ты невероятная";

"Мне кажется, что Даша с возрастом становится еще лучше";

"Вы такая красивая и живая";

"Идеальная, шикарная, неповторимая";

"Конфетка";

"Даша, я восхищаюсь тобой";

"Грудь просто огонь";

"Для меня Даша – идеал женской красоты и сексуальности";

"Истинная богиня";

"Даша, вы моя мечта";

"Шикарная барышня";

"Почему ягодицы не показала?".



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