Даша Астафьева последние несколько дней активно делится со своими подписчиками фотографиями с отдыха. И, конечно, на них красавица позирует в купальнике. Это позволяет не только достаточно полюбоваться ее природной красотой, а и чрезвычайной фигурой. Было бы странно, если бы мы лишили тебя такой возможности.
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На свежем селфи певица позирует, лежа на полотенце. Кадр позволяет буквально утонуть в глубоком декольте Даши Астафьевой. И нет ничего удивительного в том, что фотография собрала не только множество лайков, но и комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Симпатичненькая";
- "Даша – ты невероятная";
- "Мне кажется, что Даша с возрастом становится еще лучше";
- "Вы такая красивая и живая";
- "Идеальная, шикарная, неповторимая";
- "Конфетка";
- "Даша, я восхищаюсь тобой";
- "Грудь просто огонь";
- "Для меня Даша – идеал женской красоты и сексуальности";
- "Истинная богиня";
- "Даша, вы моя мечта";
- "Шикарная барышня";
- "Почему ягодицы не показала?".
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Поклонники Даши Астафьевой в восторге от нее. Да и мы просто не можем оторвать взгляд от певицы. Если ты до сих пор не подписался на нее, пора сделать это немедленно. Ты же не хочешь упустить свеженькую порцию горяченького?