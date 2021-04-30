Зарплата від тисячі доларів: барбер сказав, скільки можна заробити на стрижках – інтерв'ю

Антон Федотов у б'юті-індустрії працює приблизно 7 років. Водночас барберінгом він займається 3 роки.

В інтерв'ю барбер розповів про особливості своєї роботи: що це за сфера, скільки в ній можна заробити та як працювати з клієнтами.

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Про особливості роботи барбера

Чому ви обрали професію барбера?

З самого початку я хотів бути дизайнером одягу. Але оскільки не вмію малювати – знайомий порекомендував піти на курси перукарів. Я вивчився на універсала: був жіночим і чоловічим майстром. Через деякий час був більше жіночим майстром, потім перекваліфікувався на чоловічого.

Чим барбер відрізняється від перукаря?

Способом, стилем життя. Є салони, а є барбершопи. Салони здебільшого – і для чоловіків, і для жінок. Але салонні майстри, навіть чоловічі, відрізняються від барберів зовсім іншою подачею.

Чи може дівчина стати барбером?

Звісно, може. Але в деяких барбершопах вхід для дівчат заборонений. Є жіночі барбершопи, де працюють лише дівчата. Є й такі, де працюють і чоловіки, і жінки. Все залежить від власника, від концепції закладу.



Антон Федотов / Фото 24 каналу

У барбершопі фарбують волосся?

Є камуфлювання, яке приховує сивину, але не зафарбовує її. Звісно є "унікали", які користуються фарбою і отримують "париковий" ефект. Але здебільшого фарбують в салонах, у барбершопах – навряд. Є (заклади – 24 канал), де фарбують в яскраві відтінки. Їх, може, 1 – 2 в Києві.

Куди дівають волосся, яке зістригли?

Його підмітають і несуть у смітник. Далі його відправляють туди, куди й інше сміття, звичайна утилізація. Ми його не спалюємо, не чаклуємо. Є клієнти із забобонами, які просять віддати їм своє волосся.

Скільки може заробляти барбер в Україні?

Якщо барбер просто стриже, то буде одна сума в місяць, якщо він йде навчати людей, то це буде значно більше.

Думаю, від тисячі доларів до 5 – 10 тисяч доларів в місяць.

Все залежить від рівня майстра, його клієнтської бази і цінової політики. Це все враховується.

Що вас дратує у вашій роботі?

Мене дратує, коли людина призначила запис, але не попередила, що запізнюється на 20 – 30 хвилин. Це – неповага до майстра. Вона приходить, наче нічого не сталось. Через те, що в мене через пів години інша людина – я змушений прискорюватися.

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Звичайно, якість роботи погіршується. Тому людина може бути незадоволеною, хоча вона й сама винна. На кожну послугу виділяють конкретний час, все прораховують.

Антон Федотов розповів про особливості роботи барбером: дивіться відео 24 каналу

Є люди, яких я стрижу, наче все добре, а потім вони залишають негативний відгук. Тобто клієнт одразу не говорить, що йому не сподобалось.

Що вам подобається у вашій роботі?

Нові знайомства, комунікація. Клієнти приходять з різних галузей і це круто. Не виходячи зі своєї роботи, можна знати фактично про все без перегляду телевізора.

Про клієнтів

Як правильно пояснити барберу, яку я хочу зачіску?

Зазвичай показують просто фотографію. Людина повинна враховувати, що якщо вона показує Бред Пітта з фільму "Лють", то вона такою не буде. Адже у всіх різна структура волосся, різна форма голови, це все індивідуально.



Кваліфікований барбер повинен підібрати людині зачіску / Фото Unsplash

Якійсь людині може це підійти, іншій – ні. Кваліфікований спеціаліст повинен підібрати людині стрижку і пояснити, чому саме така форма зачіски повинна бути.

Про що ви розмовляєте з клієнтами?

Зі всіма – про різне. Буває багато розмов, а буває нема настрою говорити чи втомився. Деколи настільки заглиблюєшся у роботу, абстрагуєшся від всього. Тоді людина розмовляє, ти наче на фоні спілкуєшся з нею, відповідаєш "так – ні", але в основному працюєш.

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Буває різне. Деколи клієнти стають друзями, у вас з'являються якісь спільні теми, на які ви спілкуєтесь.

Були курйозні ситуації з клієнтами? Наприклад, їм не сподобалась ваша робота?

Деколи ми знаходимо спільне рішення: людина приходить, ми спілкуємось і хочемо отримати єдиний результат. Але я бачу один результат, а хтось – інший. Таке було лише декілька разів, адже після відповідного досвіду вже розумієш, як правильно людині пояснити, що ти бачиш.

Як повинен себе поводити клієнт, якщо йому не сподобалась зачіска, яку ви зробили?

Кожен майстер може це виправити, якщо йому нормально пояснити, що не подобається. Можна підкоректувати в будь-якому випадку. Потрібно розмовляти з людьми і буде менше конфліктних ситуацій.



Федотов: "Барбершопи – брутальна чоловіча територія" / Фото Unsplash

Як багато у вас клієнтів, які повністю довіряють вашому відчуттю смаку та стилю?

Є такі люди, які приходять і говорять: "Роби все, що хочеш, я тобі довіряю". Але це вже після якогось періоду, одразу не всі так реагують.

Навіщо в барбершопах наливають?

Барбершопи – брутальна чоловіча територія. Там наливають, щоб чоловік прийшов і повністю розслабився. Чому в деякі барбершопи не пускають жінок? Це лише чоловіча територія, де клієнти можуть випити віскі, відпочити і поспілкуватися.

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Бували й такі (клієнти – 24 канал), яким наливали, а вони просили ще. Тоді на стрижку не дивились: "Робіть, що хочете. Я сиджу – і мені добре".

Барбер може випити з клієнтом?

Ні. Були такі хлопці, які зранку розслаблялися і працювали, їм класно. У кожного свій стан. Але взагалі на роботі заборонено випивати, з клієнтами так само. Мені, наприклад, такий стан не подобається, я не можу в ньому працювати.