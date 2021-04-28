Готові побитися об заклад, що ти теж шукав, чим би то себе зайняти під час карантину. Можливо, почав нарешті вчити англійську мову? Чи переглянув усі сезони "Гри престолів"? От наш герой вирішив поєднати приємне з корисним, чим неабияк повеселив користувачів мережі.

28-річний Феліпе Кав'єр почав створювати образи, натхненні різними предметами домашнього побуту: від мийних засобів до їжі та напоїв. Його нестандартне мислення зробило хлопця популярним в інстаграмі, адже людям подобаються творіння Феліпе.

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Хто ж знав, що губки для миття посуду й інші, здавалося б, банальні домашні предмети можуть надихнути на цілі колекції вбрання. Гайда дивитися, що з того всього вийшло.

Улюблений лате може виглядати так

Поціновувачам коктейлю Апероль Шприц присвячується

Коли твій образ нагадує засіб для дезінфекції

Лимонна свіжість на всі 100%

У такому яскравому образі і посуд мити можна

Плин для миття посуду надихає на сміливі експерименти

Коли твій настрій нагадує бокал ігристого

Стильний образ доповнює грайливість джину

Помив плиту – одягнувся максимально стильно

Кондиціонер для одягу дарує легкість образу

Чорний колір завжди у тренді

Коли ситний сніданок надихнув на новий лук

Будь яскравим, наче пачка улюбленого печива

Коли пляшка відбілювача надихає бути яскравим

Якби Містер Мускул був людиною, то він мав би саме такий вигляд

Губка для миття посуду може надихнути на більше, ніж чистий посуд

Як бачиш, експериментувати зі стилем значно простіше. Просто глянь у шафки на кухні та ванній. Підозрюємо, що ти почерпнеш натхнення у речах, які здаються тобі буденними та максимально простими.

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