Бритва – один з тих інструментів, який повинен бути у кожного чоловіка. І неважливо, чи запускаєш ти пишну та густу бороду, чи віддаєш перевагу гладенькій шкірі обличчя без жодної волосинки. Але, як свідчить практика, більшість із нас ставиться до вибору бритви не надто відповідально. Пройдемося по популярних помилках, яких слід уникати кожному чоловікові.

Пошук ідеальної бритви – така ж кропітка задача, як і визначення найкращої стрижки та форми бороди. Воно й не дивно, адже цей гаджет регулярно контактуватиме з твоїм обличчям, тож потрібно, щоб він робив це дбайливо й обережно. А ось 5 помилок під час вибору бритви, на які варто звернути увагу!

Варте уваги 5 найпоширеніших помилок під час гоління, яких варто уникати кожному чоловікові

1. Купуєш бритву, яка не підходить бороді

Кожна борода індивідуальна. Тож не існує універсальної бритви, яка могла б впоратися з будь-якою щетиною. Якщо мовиться про електричні, то є роторні та сіткові бритви. Перша ідеально підходить для борід, які ростуть у всіх напрямках. А от друга впорається з рослинністю, що росте в одному. Також варто пам'ятати, що бритва повинна мати тример для того, щоб ти підрівнював контури.



Підбери бритву, яка підійде до типу твоєї бороди / Фото Unsplash

2. Ти економиш

На жаль, на бритвах економити – не найкраща ідея. Хороша та якісна бритва тішитиме тебе роками, а не вийде з ладу за кілька тижнів. Тож ми наполегливо рекомендуємо вибрати для себе кілька моделей, а також ознайомитися з відгуками в мережі. Це дасть тобі можливість вибрати саме ту бритву, яка підійде тобі, а також прослужить якомога довше.

3. Купуєш бритви, до яких немає запаски

Якщо бритва послужить довго, то з часом потрібно буде міняти її леза. І найгірше, що ти можеш зробити, – не переконатися, що до конкретної бритви можна придбати запасні. Тому віддавай перевагу тим брендам і моделям, до яких ти точно зможеш придбати додаткові аксесуари з часом. Якщо ж цього не робити, то дуже скоро доведеться витратитися на новий станок.



З часом леза затупляться, тож слід потурбуватися про запасні / Фото Unsplash

4. Твоя бритва не підходить для подорожей

Якщо ти багато подорожуєш або їздиш по роботі, то тобі потрібно мати мобільну бритву. Було б не зле, якби вона, наприклад, заряджалася від того ж кабелю, яким ти поповнюєш запаси енергії власного смартфона. Не зайвою також буде автономність. Іноді достатньо раз зарядити бритву, щоб під час відпустки вона виконувала свою роботу. Не варто забувати також і про кейс для транспортування. Ти ж не хочеш, щоб бритва зламалася під тиском багажу?

5. Не враховуєш витрати

Також ми рекомендуємо приблизно підрахувати додаткові витрати. Адже варто розуміти, що покупка бритви – це також покупка додаткових лез та інших супутніх аксесуарів. В деяких виробників леза іноді обходяться ледь не у половину вартості станка. Тож підрахуй, чи вигідна тобі, наприклад, саме ця модель. Можливо, варто звернути увагу на трохи дорожчу або дешевшу.



Іноді покупка додаткового леза обійдеться у половину вартості станка / Фото Unsplash

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Бритва – незамінний чоловічий інструмент. Тож підійди відповідальніше до її вибору та покупки. Якщо ти зробиш усе правильно, то цей гаджет тішитиме тебе роками, даруючи можливість завжди мати ідеальний зовнішній вигляд!