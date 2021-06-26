Стильне фото Ірена Карпа зробила у Парижі, де вона зараз мешкає. А над кадром працювала українська фотографиня Таня Орлик. На ефектній світлині письменниця позує у чорному подовженому піджаку, одягненому на голе тіло. Доповнює спокусливий образ намисто з перлин.

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Ми не подивовані, що це фото не на жарт розбурхало підписників Ірени Карпи. Вони не лише були максимально щедрими на лайки, а й буквально засипали 40-річну красуню коментарями:

"Яка прекрасна фотка";

"Яка ти богиня";

"Ці ноги не можна ховати у штанях";

"Хочеться стати шматочком того каменя, на якому ти сидиш";

"Нереально красиво";

"Я в захваті";

"Розкішна";

"Справжня українська парижанка";

"Ці ноги нескінченні".

Ми теж у захваті від Ірени Карпи. Тож закликаємо тебе не лише поставити лайк під постом красуні, а й підписатися на неї. Гарантуємо, що тобі сподобається контент, яким ділиться неймовірна українська письменниця!

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