Стильне фото Ірена Карпа зробила у Парижі, де вона зараз мешкає. А над кадром працювала українська фотографиня Таня Орлик. На ефектній світлині письменниця позує у чорному подовженому піджаку, одягненому на голе тіло. Доповнює спокусливий образ намисто з перлин.
Тобі сподобається Татуювання, шоу байкерів і коктейлі на Nemiroff: у Києві пройде фестиваль Tattoo Collection
Ми не подивовані, що це фото не на жарт розбурхало підписників Ірени Карпи. Вони не лише були максимально щедрими на лайки, а й буквально засипали 40-річну красуню коментарями:
- "Яка прекрасна фотка";
- "Яка ти богиня";
- "Ці ноги не можна ховати у штанях";
- "Хочеться стати шматочком того каменя, на якому ти сидиш";
- "Нереально красиво";
- "Я в захваті";
- "Розкішна";
- "Справжня українська парижанка";
- "Ці ноги нескінченні".
Ми теж у захваті від Ірени Карпи. Тож закликаємо тебе не лише поставити лайк під постом красуні, а й підписатися на неї. Гарантуємо, що тобі сподобається контент, яким ділиться неймовірна українська письменниця!
Насолоджуйся Гарячий "ангел" Victoria's Secret у крихітному бікіні розбурхав мережу: спокусливі фото