Стильне фото Ірена Карпа зробила у Парижі, де вона зараз мешкає. А над кадром працювала українська фотографиня Таня Орлик. На ефектній світлині письменниця позує у чорному подовженому піджаку, одягненому на голе тіло. Доповнює спокусливий образ намисто з перлин.

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Ми не подивовані, що це фото не на жарт розбурхало підписників Ірени Карпи. Вони не лише були максимально щедрими на лайки, а й буквально засипали 40-річну красуню коментарями:

  • "Яка прекрасна фотка";
  • "Яка ти богиня";
  • "Ці ноги не можна ховати у штанях";
  • "Хочеться стати шматочком того каменя, на якому ти сидиш";
  • "Нереально красиво";
  • "Я в захваті";
  • "Розкішна";
  • "Справжня українська парижанка";
  • "Ці ноги нескінченні".

Ми теж у захваті від Ірени Карпи. Тож закликаємо тебе не лише поставити лайк під постом красуні, а й підписатися на неї. Гарантуємо, що тобі сподобається контент, яким ділиться неймовірна українська письменниця!

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