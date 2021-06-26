Стильное фото Ирэна Карпа сделала в Париже, где она сейчас живет. А над кадром работала украинская фотограф Таня Орлик. На эффектной фотографии писательница позирует в черном удлиненном пиджаке, одетом на голое тело. Дополняет соблазнительный образ жемчужное ожерелье.

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Мы не удивлены, что это фото не на шутку взбудоражило подписчиков Ирэны Карпы. Они не только были максимально щедрыми на лайки, но и буквально засыпали 40-летнюю красавицу комментариями:

"Какая прекрасная фотка";

"Какая ты богиня";

"Эти ноги нельзя прятать в штанах";

"Хочется стать кусочком того камня, на котором ты сидишь";

"Невозможно красиво";

"Я в восхищении";

"Роскошная";

"Настоящая украинская парижанка";

"Эти ноги бесконечные".

Мы тоже в восторге от Ирэны Карпы. Поэтому призываем тебя не только поставить лайк под постом красавицы, но и подписаться на нее. Гарантируем, что тебе понравится контент, которым делится невероятная украинская писательница!