Стильное фото Ирэна Карпа сделала в Париже, где она сейчас живет. А над кадром работала украинская фотограф Таня Орлик. На эффектной фотографии писательница позирует в черном удлиненном пиджаке, одетом на голое тело. Дополняет соблазнительный образ жемчужное ожерелье.
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Мы не удивлены, что это фото не на шутку взбудоражило подписчиков Ирэны Карпы. Они не только были максимально щедрыми на лайки, но и буквально засыпали 40-летнюю красавицу комментариями:
- "Какая прекрасная фотка";
- "Какая ты богиня";
- "Эти ноги нельзя прятать в штанах";
- "Хочется стать кусочком того камня, на котором ты сидишь";
- "Невозможно красиво";
- "Я в восхищении";
- "Роскошная";
- "Настоящая украинская парижанка";
- "Эти ноги бесконечные".
Мы тоже в восторге от Ирэны Карпы. Поэтому призываем тебя не только поставить лайк под постом красавицы, но и подписаться на нее. Гарантируем, что тебе понравится контент, которым делится невероятная украинская писательница!
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