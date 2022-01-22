Не став винятком її свіженький пост. На світлині, яку Ірина Сопонару виклала на своєму інстаграмі, актриса позує у купальнику. Саме він дозволяє вдосталь намилуватися бездоганними формами нашої героїні.

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І в захваті від актриси не лише ми, а й підписники красуні. Вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Традиційно лови найкращі з них. І вже після цього насолоджуйся світлиною, яка не на жарт розбурхала користувачів мережі.

"Красуня";

"Ти просто приголомшлива";

"Неймовірно гарна";

"Шоколадка";

"Ти крута";

"Чарівна Сопонару";

"Красива фігура";

"У вас фігура просто вогонь";

"Дуже приємно дивитися на тебе";

"Прекрасний леопард".



Шикарна фігура Ірини Сопонару розбурхала мережу / Фото з інстаграму Сопонару

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Слідкувати за Іриною Сопонару в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож було б вкрай дивно, якби ми відмовляли тебе від цього. Долучися до її армії прихильників. Підпишися на українську актрису, щоб одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які вона викладає в мережі.