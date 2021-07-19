Ірина Сопонару з величезним задоволенням хизується своєю ідеальною фігурою. Тож не дивно, що на її інстаграмі можна регулярно побачити кадри, на яких вона позує, наприклад, у купальниках. Цього разу 34-річна красуня вирішила не міняти правил гри.

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Круте фото, на якому акторка позує у чорному купальнику, їй зробили під час відпочинку на яхті. Доповнює спокусливий образ червона бандана. Чи то для створення колірного акценту, чи то для того, щоб у голову не напекло.

Не дивно, що за лічені години кадр Ірини Сопонару зібрав тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"Сексуальна дівчина";

"Спокуслива Іринка";

"Полунична бомба";

"Стильно, класно, і фото круте";

"Неймовірна красуня";

"Я, звичайно ж, не пірат, але таку яхту я би вкрав";

"Розкішна Афродіта".

Ірина Сопонару викликає непідробний захват. Тож ми наполегливо рекомендуємо поставити лайк красуні, а також підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити порцію гаряченького від 34-річної акторки?

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