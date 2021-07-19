Ирина Сопонару с огромным удовольствием щеголяет своей идеальной фигурой. Неудивительно, что на ее инстаграме можно регулярно увидеть кадры, на которых она позирует, например, в купальниках. На этот раз 34-летняя красавица решила не менять правила игры.
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Крутое фото, на котором актриса позирует в черном купальнике, ей сделали во время отдыха на яхте. Дополняет соблазнительный образ красная бандана. То ли для создания цветового акцента, то ли для того, чтобы в голову не напекло.
Неудивительно, что за считанные часы кадр Ирины Сопонару собрал тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:
- "Сексуальная девушка";
- "Соблазнительная Иринка";
- "Клубничная бомба";
- "Стильно, классно, и фото крутое";
- "Невероятная красавица";
- "Я, конечно же, не пират, но такую яхту я бы украл";
- "Роскошная Афродита".
Ирина Сопонару вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы настоятельно рекомендуем поставить лайк красавице, а также подписаться на нее. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от 34-летней актрисы?
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