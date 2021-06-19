На новому фото Ірина Сопонару позує у відвертій спідній білизні. Доповнює образ чорна перука та сонцезахисні окуляри. У такому "камуфляжі" впізнати красуню з "Жіночого кварталу" – задача не з простих.

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"Круто бути добрим", – написала Сопонару під публікацією. Нам же залишається лише гадати, що вона мала на увазі.

Який би зміст не закладала актриса, це не завадило прихильникам буквально засипати її лайками, а також коментарями. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Сексі-пексі";

"Як же шикарно";

"Маєш надзвичайно сексуальний вигляд";

"Що ж це за пантера? Жінка-хижачка";

"Сильно! Гарні ноги";

"Ти вирішила мене звести з розуму?".

Ми теж не приховуватимемо той факт, що це фото нам неабияк сподобалося. Воно й не дивно, адже на спокусливі вигини Ірини Сопонару можна дивитися вічність. А щоб не пропустити порцію гаряченького, рекомендуємо на неї підписатися!

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