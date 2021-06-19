На новом фото Ирина Сопонару позирует в откровенном нижнем белье. Дополняет образ черный парик и солнцезащитные очки. В таком "камуфляже" узнать красавицу с "Женского квартала" – задача не из простых.
Примечательно Татуировки, шоу байкеров и коктейли на Nemiroff: в Киеве пройдет фестиваль Tattoo Collection
"Круто быть хорошим", – написала Сопонару под публикацией. Нам же остается только гадать, что она имела в виду.
Какое бы содержание не закладывала актриса, это не помешало поклонникам буквально засыпать ее лайками, а также комментариями. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Секси-пэкси";
- "Как же шикарно";
- "Имеешь чрезвычайно сексуальный вид";
- "Что же это за пантера? Женщина-хищница";
- "Сильно! Хорошие ноги";
- "Ты решила меня свести с ума?".
Мы тоже не будем скрывать тот факт, что это фото нам изрядно понравилось. Оно и неудивительно, ведь на соблазнительные изгибы Ирины Сопонару можно смотреть вечность. А чтобы не пропустить порцию горяченького, рекомендуем на нее подписаться!
Наслаждайся Бывшая биатлонистка снялась в соблазнительном образе, который взбудоражил сеть: горячее фото