На серії кадрів, які Естер Експозіто виклала на своєму інстаграмі, вона позує у прозорій сукні. Це вбрання дозволяє кожному прихильнику іспанської актриси вдосталь помилуватися її апетитними формами.

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Не дивно, що за добу світлини зібрали майже 5 мільйонів лайків. Також під публікацією Естер з'явилося безліч коментарів. Найкращі з них ми залишаємо для тебе:

"Ти просто неймовірна";

"Крихітко, від тебе просто неможливо відірвати погляду";

"Справжня королева";

"Через тебе мені захотілося піднятися сходами";

"Хотів би я бути поруч з тобою зараз";

"Сексуальна крихітка";

"Чому ти настільки бездоганна?".



Естер Експозіто показала пишні форми у прозорій сукні / Фото з інстаграму Експозіто



Естер Експозіто показала пишні форми у прозорій сукні / Фото з інстаграму Експозіто



Естер Експозіто показала пишні форми у прозорій сукні / Фото з інстаграму Експозіто

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Ми теж у захваті від Естер Експозіто. Розкішна іспанська модель буквально не залишає вибору: на неї просто необхідно підписатися. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію спокуси від красуні?