Іспанці зробили крутий кастомний байк, який може собі дозволити кожен: фото

Іспанцям казково пощастило, адже у них в країні працює прокатна компанія Motoshare. На її рахунку понад 3000 мотоциклів. А останнє поповнення у списку – кастомний байк "Gotham" – чудовий Bonneville 865 від іспанських фахівців Tamarit. Тож кожен охочий може взяти собі на прокат цей крутий мотоцикл, щоб спіймати на ньому зустрічний вітер.

Майстерня Tamarit захована у місті Ельче, приблизно за 21 кілометр від узбережжя середземноморського портового міста Аліканте. Але, попри віддаленість, власники Кіке та Матіа заробили репутацію, яка поширюється по всьому континенту.

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Як і більшість досвідчених будівельників, вони пропонують великий вибір деталей, щоб підтримувати потік грошей. А співпраця з Motoshare доводить, що вони готові впроваджувати нові ідеї у свою бізнес-модель.



В основу проєкту ліг мотоцикл Bonneville 865

Але повернімося до самого байка. Це кафе-рейсер з родзинкою. Tamarit описують свій останній Bonneville як комбінацію декількох стилів з елементами скремблера, кафе-рейсера. Це цікаве поєднання знайомого і незвичайного, але воно добре працює.

"Ми хотіли зробити спортивний мотоцикл, але з агресивними лініями", – зауважили у майстерні.



У майстерні хотіли зробити спортивний мотоцикл з агресивними лініями

У Tamarit була повна свобода дій, оскільки це не замовлення від клієнта. Одна з перших модифікацій, яку вони зробили, полягала у розширенні маятника, щоб подовжити зовнішній вигляд мотоцикла. Він також наголошує на незвичайному задньому крилі, яке досить велике, щоб водії залишалися чистими навіть у найгіршу погоду.



Заднє крило зробили максимально великим

Задня частина рами теж повністю нова й увінчана новим плюшевим сидінням. Новий комплект амортизаторів Hagon Nitro робить поїздку комфортнішою.

Двигун об'ємом 865 кубічних сантиметрів – карбюраторна версія, яка пройшла фільтрацію K & N і вихлопну систему Zard Tiger 70. Ця установка 2-в-1 була розроблена для сучасного Street Scrambler і важить приблизно на 6 кілограмів менше, ніж стандартна система. Але її можна адаптувати до старішої "сучасної класики", що й зробили Tamarit тут.



Байк оснастили двигуном на 865 кубічних сантиметрів

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Вінтажний вид підкреслюється новими 16-дюймовими колісними дисками зі спицями та шинами Continental K112, які запозичують малюнок протектора класичних шин супербайків і поєднують їх з сучасними складами гуми.



Вінтажність байка підкреслюється 16-дюймовими колісними дисками

Компактний обтічник – версія пристрою, розробленого для чудового Thruxton "Крило чайки". Виготовлена на замовлення алюмінієва трійка верху очищає кабіну, а спідометр замінений на пристрій Motogadget, вбудований у бак. Велика частина дротів й електрики перенесена у непомітну скриньку під сидінням.



Більшість дротів сховали у скриньку під сидінням

Тут є кілька досить важких модифікацій, але цей Bonneville дозволений для використання на вулиці та має необхідні документи. Останнє важче отримати в Європі, а також регулярно ігнорується компаніями.

Усі фото Tamarit

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Тож, якщо тебе занесе в Іспанію, у тебе є всі шанси з вітерцем проїхатися на цьому крутому Gotham, зробленому майстрами Tamarit.